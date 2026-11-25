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David Kogan, presidente do Órgão Regulador Independente do Futebol, prometeu enfrentar os donos do Manchester City se a decisão que considerou o clube culpado for mantida. Segundo ele, o tamanho do City não fará diferença. O órgão tem poderes para afastar dirigentes e até forçar uma venda. Durante uma audiência com parlamentares, a Premier League enviou “mensagens furiosas” que interromperam a sessão.

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Kogan está pronto para enfrentar o City

Kogan disse à Comissão de Digital, Cultura, Mídia e Esporte, na quarta-feira, que o órgão regulador “terá, sem dúvida, coragem” para enfrentar os donos do City e poderá forçar uma venda nos casos mais graves. Considerado culpado por 114 violações das regras da Premier League em setembro, o City recorreu da decisão, enquanto clubes rivais concordaram em cobrir os custos jurídicos caso patrocinadores entrem com ações.

Ele acrescentou: “Esqueçam o nome do clube. Esqueçam o tamanho do clube. Esqueçam a dimensão da questão. Não podemos simplesmente ignorar nossas obrigações legais em relação a um clube só porque ele tem determinado tamanho.”

Donos podem ser forçados a deixar o clube

Segundo o The Times, Kogan também detalhou as sanções disponíveis. Ele disse aos parlamentares: “Se vocês observarem as sanções específicas que podemos aplicar, as possibilidades vão desde concluir que não há provas suficientes para tomar qualquer medida até afastá-los dos cargos de dirigentes e impedir que tenham qualquer envolvimento futuro com o clube ou com o futebol inglês.”

Richard Monks, diretor-executivo do órgão regulador, explicou que um proprietário considerado inadequado teria um prazo para vender o clube antes que um terceiro fosse nomeado para supervisionar a venda. “Se o preço ficar abaixo do valor pelo qual o proprietário está disposto a vender, que assim seja”, afirmou.

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Premier League interrompe audiência

A sessão foi interrompida quando a presidente da comissão, Dame Caroline Dinenage, disse ter recebido mensagens da Premier League por causa de uma afirmação anterior de que a liga havia gasto cerca de 500 milhões de libras em custos jurídicos no caso do City. “Posso interromper um instante para dizer que a Premier League está desesperada para que eu diga que não gastou 500 milhões de libras no processo contra o Manchester City?”, afirmou.

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Ela acrescentou: “Estou dizendo isso porque estou recebendo mensagens furiosas da Premier League para que eu diga isso a vocês.” Kogan brincou: “Tenho que dizer que não sabia que esta era uma sessão interativa.”

Recurso do City será analisado em dezembro

A audiência do recurso do City está prevista para meados de dezembro, com uma decisão esperada para o início do ano que vem. Se o recurso não for aceito, o órgão regulador provavelmente iniciará sua própria avaliação dos donos e dirigentes do clube.

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O regulamento da Premier League prevê sanções que vão da perda de pontos à expulsão. Enquanto isso, o time de Enzo Maresca terá uma visita decisiva ao líder Arsenal no domingo.