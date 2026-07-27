O Al-Nassr atravessa um dos períodos mais delicados antes do arranque da nova temporada. Entre um vazio administrativo, pressões financeiras asfixiantes e paralisia no mercado de transferências, o campeão da Roshan League vê-se numa posição que não reflecte a dimensão das expectativas dos seus adeptos, que aguardavam a construção sobre aquilo que foi conquistado na época passada.

Segundo o jornal saudita "Al-Yaum", o Al-Nassr tornou-se num de apenas três clubes da Roshan League saudita que não fecharam qualquer transferência durante o actual mercado de verão, a par do Al-Hazem e do Al-Riyadh, apesar de o seu nome ter sido associado a vários jogadores ao longo das últimas semanas.

O clube vive uma situação de vazio administrativo após o presidente Abdullah Al-Majed ter anunciado oficialmente o fim do seu mandato interino e a sua falta de vontade em continuar durante o período de prorrogação previsto no regulamento, o que abre a porta a uma nova direcção que será chamada a resolver dossiês pendentes antes do início da temporada.

A crise do Al-Nassr não se limita ao plano administrativo, estendendo-se a grandes pressões financeiras resultantes da acumulação de dívidas, algo que se reflectiu directamente nos seus movimentos no mercado de transferências e o obrigou a adiar negócios que se encontravam nas suas fases finais.

Apesar de o clube ter obtido o aval do médio espanhol Samu Costa, estrela do Real Mallorca, para vestir a camisola do Al-Nassr, a transferência ainda não foi concluída devido às circunstâncias actuais, ao passo que a direcção preferiu concentrar os seus esforços nos dossiês internos, e em primeiro lugar a renovação do contrato de Abdulrahman Ghareeb.

No plano técnico, a equipa inicia uma nova etapa sob o comando do treinador australiano Ange Postecoglou, que sucedeu ao português Jorge Jesus depois de este último ter conduzido a equipa à reconquista do título da Roshan League.

Apesar do sucesso do Al-Nassr no regresso aos pódios domésticos na época passada, a derrota na final da Liga dos Campeões da Ásia de elite deixou uma sensação de projecto inacabado, o que elevou o nível das exigências dos adeptos por reforços fortes que reforcem as hipóteses da equipa na competição continental na próxima temporada.