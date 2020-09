Terceiro caso de Covid-19 em sequência liga o sinal de alerta no Flamengo

Depois do preparador físico Betinho e do goleiro César, Diego Alves testou positivo e está em quarentena

Nesta sexta-feira (04), o informou que o goleiro Diego Alves testou positivo para a Covid-19. O atleta foi afastado imediatamente e já se encontra em quarentena. Este, no entanto, foi o terceiro caso no futebol profissional do clube em menos de uma semana, depois do reserva César e do preparador físico Betinho, o que gera certa preocupação interna.

A situação liga um sinal de alerta no Flamengo que, depois de confirmar o caso de Betinho na semana passada, já esperava por receber a notícia de novos contaminados, o que se confirmou com César às vésperas do jogo contra o e forçou o time a utilizar suas opções menos experientes na posição. Na última sexta-feira (28), um dia antes do resultado positivo do preparador físico, o elenco profissional teve uma "confraternização" depois do treino no CT Ninho do Urubu.

Desde maio, o Flamengo vem seguindo um protocolo de testagem massiva para Covid além dos exames compulsórios exigidos pela CBF, e executado em atletas e comissão técnica antes de cada partida do Campeonato Brasileiro.

Reserva imediato de Diego Alves, Cesar está isolado do resto do elenco (Foto: Divulgação/Flamengo)

Segundo os procedimentos do departamento médico do clube, Diego Alves ficará em quarentena por 10 dias antes de realizar novo exame, que irá então determinar se estará apto apto a voltar aos treinos e jogos. Isso pode afetar a participação do goleiro no retorno da da América, já que o Flamengo encara o no dia 17 de setembro, em Quito, poucos dias após o primeiro resultado. Já César deve estar à disposição, caso seja confirmada sua recuperação.

Sem Diego Alves e César, Gabriel Batista deve ser novamente o dono do gol neste sábado (05), diante do , no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O garoto Hugo, de 21 anos, também fica à disposição de Domènec Torrent.