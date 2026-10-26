Terceira vez nos últimos 20 anos que o Milan passa invicto pelas oito primeiras rodadas do campeonato

O Milan permaneceu invicto nas oito primeiras partidas da temporada da Serie A pela terceira vez nas últimas 20 temporadas da competição.

O Milan (5 vitórias e 3 empates) permaneceu invicto nas oito primeiras partidas da temporada da Serie A pela terceira vez nas últimas 20 temporadas da competição, depois de 2020/21 e 2021/22. A informação é da Opta.





Com a vitória sobre a Udinese, o Milan continuou na cola dos líderes da Serie A 2025/2026. A equipe de Ruben Amorim teve uma atuação de alto nível, embora tenha enfrentado um adversário que vinha de cinco derrotas consecutivas. A liderança está a 4 pontos, e o Milan segue invicto. Motivo para acreditar que o Milan está na disputa pelo título do campeonato.