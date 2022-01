Terceira fase da Copinha 2022: classificados, confrontos, datas e mais

Sendo uma das maiores competições de base no Brasil, a Copa São Paulo de Futebol Júnior segue na disputa do mata-mata, ou seja, quem perder está fora da Copinha 2022.

O torneio, que tem a tradição de revelar grandes promessas para o futebol, está se aproximando das fases finais, com a final sendo disputada no dia 25 de janeiro.

Ao todo, 128 times disputaram a fase de grupos da Copinha 2022, mas esse número ficará ainda menor com a chegada da terceira fase da competição.

Com isso, os 16 duelos da terceira fase já se aproximam, com Bahia, Botafogo, Fluminense, Grêmio e Corinthians já classificados para está etapa do torneio.

Diante disso, a GOAL te mostra os confrontos, quando e onde assistir aos jogos da terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Quando começa e quando termina a terceira fase da Copinha 2022?

Os jogos da segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior começam já nesta sexta-feira (14), com oito partidas, a partir das 11h (de Brasília). Dessa forma, a outra metade é finalizada neste sábado (15).

A Federação Paulista de Futebol, organizadora da competição, já definiu dia, horário e lugar dos primeiros duelos, enquanto aguarda a definição da outra mentade nesta quarta-feira.

Quem são os classificados para a terceira fase da Copinha 2022?

Até o momento, 16 equipes garantiram vaga na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Veja:

Votuporanguense

Bahia

Mirassol

Sport

Ponte Preta

Fluminense

Ferroviária

Santos

Novorizontino

Grêmio

Falcon

América-MG

Taubaté

Botafogo

Corinthians

Resende

Quais são os confrontos da terceira fase da Copinha 2022?

A GOAL te mostra os primeiros duelos já definidos. Vale lembrar que esses confrontos já estão na ordem do chaveamento, ou seja, o vencedor de cada jogo, nesta ordem, se enfrenta na próxima fase. Veja:

Sexta-feira (14)

Votuporanguese x Bahia - 13h15 (Votuporanga)

Mirassol x Sport - 16h (Bálsamo)

Ponte Preta x Fluminense - 15h (Matão)

Ferroviária x Santos - 19h30 (Araraquara)

Novorizontino x Grêmio - 17h15 (Jaú)

Falcon x América-MG - 18h30 (São Carlos)

Taubaté x Botafogo - 11h (Taubaté)

Corinthians x Resende - 21h45 (São José dos Campos)

Onde assistir aos jogos da terceira fase da Copinha 2022?

Assim como nas primeiras fases, os torcedores terão acesso a diversas opções para assistir aos jogos da terceira fase da competição.

Os principais duelos da fase serão transmitidos pelo SporTV, na TV fechada. Os outros duelos pela Eleven Sports e Paulistão Play, na internet.

Para fechar, outros duelos serão transmitidos pelo YouTube da Federação Paulista de Futebol, em seu canal oficial.