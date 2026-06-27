O Al-Ahli saudita fechou uma das transferências mais importantes da janela de transferências de verão, após chegar a um acordo definitivo para contratar o jogador da seleção armênia Edward Spirtzyan, vindo do Krasnodar russo, com o objetivo de reforçar o elenco em preparação para a nova temporada.

O Al-Ahli já havia anunciado duas contratações durante a janela de transferências de verão: a do zagueiro gambiano Abubakar Sidi Kinteh, vindo do Tromsø, da Noruega, e a de Mishaal Al-Mutairi, vindo do Abha.

De acordo com o renomado jornalista italiano Fabrizio Romano, o Al-Ahli concluiu todos os acordos com o clube Krasnodar, além de ter chegado a um acordo total com o jogador e seus representantes, de modo que sua transferência para a Liga Roshen é apenas uma questão de tempo, após a troca de contratos entre todas as partes.

Romano confirmou que a transferência de Spirtian para o Al-Ahli está fechada, indicando que os exames médicos do jogador já foram agendados, preparando o terreno para o anúncio oficial da contratação nos próximos dias.

Ele acrescentou que as notícias que associavam o jogador a uma transferência para o Clube de Como não eram verdadeiras, esclarecendo que o clube italiano não entrou em nenhuma negociação com Spirtian, enquanto o Al-Ahli trabalhava para fechar o negócio a pedido do diretor esportivo Roy Pedro Braz.

Leia também... Após o choque da Copa do Mundo... Tendência para a demissão de Donis e a contratação do salvador Ronaldo

O jornalista italiano indicou que o valor da transação chegará a 25 milhões de dólares, permitindo que o Al-Ahly continue reforçando seu elenco com contratações de peso antes do início da temporada, em sua busca por disputar todos os campeonatos nacionais e continentais.

Spirtsian é considerado uma das maiores estrelas do futebol armênio nos últimos anos, após apresentar um desempenho excepcional com a camisa do Krasnodar, o que o tornou alvo de vários clubes europeus, antes que o Al-Ahly conseguisse vencer a disputa e chegar a um acordo definitivo para sua contratação.