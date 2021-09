Terceira camisa do São Paulo; preço, onde comprar e por que não será usada em jogos

A camisa destaca igualmente as três cores do time, colocadas na horizontal do mesmo modo da bandeira do clube

O São Paulo, junto com a fornecedora de material esportivo Adidas, lançou o terceiro uniforme para a temporada nesta sexta-feira (10). A camisa destaca igualmente as três cores do time, colocadas na horizontal - do mesmo modo da bandeira do clube.

As cores são compostas por listras brancas no ombro, assim como o escudo do time e logo da Adidas no peito. Para completar os detalhes, a gola e as mangas são formadas pelas cores tricolores.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Enquanto os primeiros uniformes são inspirados pela frase do hino: "De São Paulo tens o nome", o terceiro é motivado em um outro trecho especial do hino: "Amado clube brasileiro", explica a fornecedora.

Porém, conforme apurou a reportagem da UOL, o São Paulo não poderá usar essa camisa como seu terceiro uniforme em partidas oficiais. Isto porque, o novo manto não obedeceu os trâmites internos para que sua utilização fosse liberada.

A reportagem destaca que a camisa foi aprovada na antiga gestão do clube, do presidente Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco, por e-mails. Entretanto não existe uma aprovação por escrito, algo obrigatório para que o modelo seja aprovado no Conselho do clube.

Mas o torcedor não precisa se preocupar, a camisa será vendida normalmente pela Adidas. A Goal te mostra os valores e onde comprar o novo uniforme do São Paulo.

Onde comprar e quanto custa a nova camisa?

Salve o Tricolor Paulista!



Garanta o seu novo uniforme em https://t.co/8swp48WSdF. pic.twitter.com/Aa2kyLX88O — adidasbrasil (@adidasbrasil) September 10, 2021

A nova camisa do tricolor está disponível para a compra no site da Adidas , além de estar disponível nas lojas físicas da fornecedora e nas lojas do São Paulo. Além disso, no próximo dia 17 de setembro, as camisas poderão ser adquiridas em todo o mercado.

A camisa que Formiga, craque do time feminino do São Paulo, e os ídolos Cicinho e Aloisio divulgaram, pode ser comprada pelo valor de R$ 279,99. Lembrando que o novo manto já pode ser encontrado nas lojas do clube.