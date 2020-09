Terceira camisa do Corinthians: veja fotos vazadas do suposto novo uniforme

Veja os detalhes do novo manto do Timão, marrom com detalhes em azul-bebê

E vem novidade por aí no : "vazaram" imagens na Internet de uma suposta terceira camisa do clube, criada pela Nike. Mesmo que o lançamento do uniforme só esteja marcado para a segunda metade do mês de setembro, o design da camisa já caiu nas redes sociais... e as opiniões sobre o modelo ficaram divididas.

Inspirado no Corinthian-Casuals, equipe inglesa que deu nome ao Timão, o uniforme é predominantemente marrom, com duas faixas azuis no formato de uma cruz e um escudo retrô, utilizado pelo clube no começo do século XX. As mangas e a gola também são do mesmo tom de azul-bebê, em uma cor que se assemelha ao .

Confira as fotos do uniforme que foram "vazadas" na Internet, pelo site Mantos do Futebol:

No uniforme do Corinthian-Casuals, ao invés do azul - que é a "terceira cor" da equipe -, aparece o rosa, que foi deixado de lado pelo Corinthians na terceira camisa: ainda segundo o Mantos do Futebol, quem comprar a camisa a poderá personalizar com fonte rosa, ficando dentro do espírito para homenagear o clube inglês.

Ao contrários dos últimos uniformes do , sucessos de crítica e público, esse próximo lançamento parece ter dividido opiniões: enquantos alguns acharam a homenagem válida, outros criticaram a arbitrariedade das cores e o design da camisa.

O bom da nova camisa do Corinthians ser feia é q eu não vou passar vontade de comprar sem ter dinheiro — Marcelo (@Marcelo_Lisboa) September 4, 2020

Vazou a possível terceira camisa do Corinthians e eu já estou apaixonada antes mesmo de lançarem oficialmente!!!! pic.twitter.com/6YL6sqkCwr — Brii ⚫⚪✊🏾 (tô block dnv) (@Alviinegra_sccp) September 4, 2020

Galera pega muuuuuita pilha por causa de terceiro uniforme que vai ser usado 4/5 vezes ao longe de uma temporada inteira.



Disso isso, esse possível novo uniforme do Corinthians ficou animal, gostei! pic.twitter.com/TWWtxKCcyw — Cronica Alvinegra (@cronicasccp) September 4, 2020

🦅😉 Olha o terceiro uniforme do @Corinthians em "homenagem" ao @CorinthianCas! Essa prévia foi publicado pelo @Footy_Headlines. Esse escudo de 1919 é simplesmente fantástico, só estou sentindo falta do ROSA. Mas está linda a camisa... se for esse modelo mesmo! Show! pic.twitter.com/ZKqYxsdPaM — Аlex Tobias (de 🏠)📚🦅✊🏿🚩 (@AlexNegrunes) September 4, 2020

Os últimos uniformes do Corinthians feitos pela Nike seguiram o mesmo modelo de preço: R$ 399 na versão jogador e R$ 249 na versão torcedor. E aí, curtiu a próxima terceira camisa do Timão?