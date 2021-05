Terá disputa por pênaltis na final do Campeonato Mineiro de 2021?

Atlético Mineiro e América Mineiro decidem o troféu estadual neste sábado (22)

Atlético Mineiro e América Mineiro disputam neste sábado (22) a decisão do Campeonato Mineiro.

Após empate por 0x0 no jogo de ida, no último domingo (16), o campeão será quem vencer o segundo duelo, ou pela melhor campanha.

A final do Mineiro 2021 não terá decisão por cobranças de pênaltis. Levantará a taça o time que vencer a segunda partida (já que o primeiro jogo terminou 0x0). O Galo foi o 1º da classificação geral com 27 pontos (9 vitórias e 2 derrotas). O Coelhos ficou logo atrás, com 22 pontos (7 vitórias, 1 empáte e 3 derrotas).

No caso de empate por qualquer resultado, o Atlético Mineiro será o campeão, já que é dono de uma campanha melhor que a do América Mineiro na competição.

Regra do gol qualificado e prorrogação também não farão parte da disputa.