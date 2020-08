Ter Stegen x Neuer: tira-teima na Champions um ano depois de polêmica

Os dois goleiros disputam a titularidade da seleção alemã e terão um encontro decisivo no duelo entre Barcelona e Bayern, na Liga dos Campeões

As temporadas de Marc-André ter Stegen e Manuel Neuer ficaram marcadas por polêmicas, principalmente na seleção alemã. Dois dos melhores goleiros do mundo, eles se reencontram nesta sexta-feira, 14 de agosto, em um "tira-teima".

Na atual temporada, os dois alemães foram fundamentais para seus clubes, em momentos diferentes. Ter Stegen foi um dos principais responsáveis por evitar mais vexames em LaLiga e por assegurar a vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões. Neuer, por sua vez, foi importante para mais uma vencida pelo .

As polêmicas entre os goleiros de e Bayern de Munique começaram ainda na temporada passada, quando Ter Stegen declarou ao DAZN que queria colocar pressão em Neuer, visando um espaço na seleção. Mesmo assim, afirmou que a relação com o goleiro bávaro é boa e de respeito mútuo.

Mais times

Joachim Löw, treinador da seleção alemã, também alimentou essa polêmica: "Acho que está tudo bem o que ele disse. Não foi um ataque contra Manuel Neuer ou nós, treinadores. Ele mostrou suas ambições e está absolutamente certo em fazer isso porque se tornou um ótimo goleiro nos últimos dois ou três anos", disse ao DAZN.

Porém, na mesma entrevista, Löw deu pistas de que manteria Neuer no gol, reafirmando seu papel como capitão na seleção. E foi o que aconteceu, mesmo com o notório crescimento de Ter Stegen, como apontou Franz Beckenbauer.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

“Ter Stegen cresceu muito, mas ele se beneficiou da lesão de Manuel Neuer, que vai se recuperar e seguirá a ser o número um. Eu acredito nele, mas Ter Stegen não vai descolar”, completou a lenda alemã em entrevista à Sky Sports da .

A fogueira pegou fogo mesmo quando Ter Stegen reclamou publicamente da falta de oportunidades na . "É claro que isso me deixa um pouco maluco. Você faz o seu melhor e não está onde deseja. No entanto, acho que, com o tempo, encontrei uma resposta para mim", afirmou à T-Online em setembro.

Desde então, até o presidente do Bayern, Uli Hoeness, entrou na polêmica, afirmando que era uma "piada" apoiar Ter Stegen como titular da seleção. Hoeness chegou até a ameaçar não liberar mais o seu goleiro para a seleção caso Neuer perdesse a posição de titular.

Mesmo assim, O clube bávaro contratou um novo goleiro ao decorrer da atual temporada: Alexandre Nubel, de apenas 23 anos, que provocou uma "guerra civil" antes mesmo de chegar na Allianz Arena.

A chance de Ter Stegen na seleção chegou em outubro, no amistoso contra a Argentina, que terminou empatado por 2 a 2. De lá para cá, o goleiro do Barça começou a ser ainda mais valorizado no Camp Nou, chegando até a ser considerado um "intocável" no elenco, mas ainda espera uma renovação contratual.

Nesta sexta-feira, o tira-teima é válido pela Liga dos Campeões, com os dois goleiros buscando a classificação para a semifinal da competição. Joachim Löw, certamente, estará de olho nos dois grandes goleiros alemães.