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O alemão Marc-André ter Stegen não fechou a porta para a possibilidade de um retorno ao Barcelona no futuro, apesar de sua transferência por empréstimo ao Ajax de Amsterdã, afirmando que ainda é cedo para definir sua posição em relação ao seu futuro com o clube catalão.

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O goleiro alemão foi questionado se sua trajetória com o Barcelona havia chegado ao fim, ou se ele acreditava que a porta poderia se abrir novamente para ele sob o comando de Hansi Flick, respondendo durante uma entrevista à rádio espanhola "Cope": "Não tenho falado com Hansi recentemente, ao contrário de alguns jogadores com quem ainda converso de vez em quando, para saber como eles estão".

E continuou: "Acompanho os resultados do Barcelona de forma relativamente constante, e assisto a seus jogos às vezes, quando não coincidem com os nossos no Ajax".

Ter Stegen prosseguiu: "Joguei no Barcelona por 12 anos, por isso tenho uma relação muito próxima com o clube".

E acrescentou sobre seu futuro: "Estamos agora apenas em novembro, então não consigo realmente determinar o que vai acontecer no próximo verão".

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As declarações de Ter Stegen chegam em meio à complicação de sua situação com o Barcelona nos últimos anos, depois que seu papel na equipe diminuiu em decorrência de uma série de lesões, coincidindo com as mudanças que a posição de goleiro sofreu.

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O goleiro alemão havia sofrido, em setembro de 2024, uma ruptura completa do tendão patelar do joelho direito, lesão que o afastou dos gramados por cerca de sete meses.

Durante sua ausência, o Barcelona contratou Wojciech Szczesny, que voltou de sua aposentadoria, antes de o clube incorporar Joan García, vindo do Espanyol no verão de 2025.

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Quando Ter Stegen voltou aos gramados na primavera de 2025, Joan García já havia garantido seu lugar na escalação titular sob o comando de Flick, dando início a uma nova fase de incerteza sobre o futuro do goleiro alemão com a equipe.

As coisas se complicaram ainda mais no verão do mesmo ano, depois que ele passou por uma cirurgia nas costas e entrou em conflito com a diretoria do Barcelona sobre o tempo de sua ausência e a possibilidade de compartilhar seus dados médicos com a LaLiga, em razão da vinculação do tempo de lesão às regras de registro de jogadores.

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A crise chegou ao ponto de a braçadeira de capitão ser retirada dele temporariamente, antes de o clube recuar na decisão e devolvê-la a ele um dia depois.

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Em janeiro de 2026, Ter Stegen foi emprestado ao Girona, mas disputou apenas duas partidas antes de sofrer uma lesão muscular que encerrou sua passagem precocemente.

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O goleiro internacional alemão foi, em agosto passado, emprestado ao Ajax até o fim da temporada 2026-2027, sem cláusula de compra, enquanto seu contrato com o Barcelona se estende até o verão de 2028.

Durante a mesma entrevista, Ter Stegen também abordou os anos de disputa com Manuel Neuer pela posição de goleiro da seleção da Alemanha, admitindo que ficar no banco por longos períodos não foi fácil para ele, apesar de seu grande respeito pelo rival, que considera um dos melhores goleiros da história.