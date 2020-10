Ter Stegen tem um objetivo: ser o goleiro com maior salário do mundo

Goleiro alemão do Barcelona já aceitou reduzir sua pedida por conta da crise financeira provocada pela pandemia, mas renovação ainda não é certa

O não vive dias fáceis. Após a novela que tomou conta da cidade nos últimos meses com a "quase saída" de Lionel Messi, dessa vez as dúvidas a respeito do futuro pairam sobre o goleiro Marc-André ter Stegen. O arqueiro alemão tem uma pedida salarial para a renovação de contrato que o faria ser o atleta de sua posição mais bem pago do mundo.

Ter Stegen teria sido claro à diretoria do Barça ao dizer: "quero ser o goleiro mais bem pago do mundo". A princípio, antes da pandemia, o agente do jogador pediu um salário de 24 milhões de euros brutos por temporada (cerca de R$ 156 milhões).

Com a crise financeira imposta a vários clubes por conta da pandemia do novo coronavírus, a diretoria do Barça esperava que agente e jogador reduzissem a pedida, e de fato aconteceu. Ter Stegen "cortou" seis milhões de euros de sua pedida salarial, que agora está na casa dos 18 milhões de euros brutos por ano (aproximadamente R$ 117 milhões).

Se a proposta for aceita, o camisa 1 se tornará o segundo jogador mais bem pago do Barcelona, ficando atrás apenas de Lionel Messi.

Antes da pandemia, o agente do alemão argumentou com o Barcelona que havia pelo menos dois gigantes europeus interessados nos serviços de ter Stegen: o de Munique e a . Com a queda das receitas dos clubes durante a epidemia de covid-19, os dois clubes esfriaram o interesse no goleiro, que agora tenta uma renovação com o Barça.

Mesmo com a redução da pedida salarial, a situação financeira do Barça deixa a proposta de 18 milhões de euros por temporada de Ter Stegen até 2025 difícil de ser concretizada e, por isso, ainda não há resolução sobre a renovação, ou não, de um dos principais jogadores do elenco culé.

Ter Stegen desembarcou na Catalunha em 2014, com vínculo até 2019. Em 2017 ele renovou contrato até 2022, que é o contrato vigente até hoje. A intenção, tanto do Barça, quanto do goleiro é de renovação, mas por enquanto, as conversas sobre um novo contrato estão paralisadas.