Felix Nmecha colocou a seleção da DFB em vantagem aos 32 minutos. No segundo tempo, a Holanda criou algumas boas chances, até Cody Gakpo marcar o merecido empate aos 90+2.

No domingo, a seleção da DFB enfrenta a Grécia em Augsburg. Depois, ainda terá um jogo em casa contra a Sérvia, em Munique, e a partida de volta fora de casa contra a Grécia.

Aqui está o relato da partida.

Seleção da DFB, notas contra a Holanda: Marc-Andre ter Stegen

Foi nomeado por Jürgen Klopp como goleiro titular provisório. Se com razão, ficou incerto após sua atuação em Amsterdã. As ações de ter Stegen variaram entre desastrosas e brilhantes. Em cobranças de escanteio, o jogador de 34 anos mostrou grandes problemas no controle da área e, assim, teve participação em dois gols sofridos (12 e 62). Para a sorte de ter Stegen, porém, ambos os gols não valeram por causa de faltas holandesas. Com os pés, ter Stegen voltou a passar insegurança em vários momentos. Aos 42 minutos, colocou sua equipe em apuros com um passe errado fatal diretamente para Cody Gakpo. Depois de algumas defesas obrigatórias, ter Stegen mostrou no segundo tempo nada menos que quatro grandes reflexos em finalizações de Denzel Dumfries (60), Mexx Meerdink (62), novamente Meerdink (73) e Noa Lang (89). Sem culpa no gol sofrido no fim. Nota: 3,5.

Seleção da DFB, notas contra a Holanda: Philipp Treu

Foi o único estreante a entrar diretamente no time titular. O jogador de 25 anos, de Freiburg, se mostrou esforçado pelo lado direito no jogo ofensivo. Antes do 1 a 0, Treu acionou Adeyemi com um cruzamento rasteiro, e no fim Nmecha concluiu. No posicionamento sem a bola, por vezes pareceu um pouco desorientado, o que também se deveu à proteção geral ruim da equipe alemã. Nota: 3.

Seleção da DFB, notas contra a Holanda: Jonathan Tah

Na defesa central, Klopp confiou na dupla Tah/Schlotterbeck, também preferida pelo ex-técnico da seleção Julian Nagelsmann. Tah teve dificuldades no início com Brian Brobbey, de força física semelhante. Aos 11, Tah desequilibrou Brobbey decisivamente em um duelo na área. O árbitro Hernandez Hernandez mandou seguir. O mesmo aconteceu no lance seguinte, quando Tah recebeu na mão direita colada ao corpo um chute de média distância de Tijjani Reijnders. Aos 35 minutos, Brobbey precisou sair machucado, e o trabalho de Tah ficou um pouco mais tranquilo a partir daí. Na chance claríssima de Meerdink, Tah estava longe demais (66). Nota: 4.

Seleção da DFB, notas contra a Holanda: Nico Schlotterbeck

Cometeu algumas pequenas desatenções. No gol de van Dijk que acabou anulado (12), Schlotterbeck também não subiu o suficiente. No fim do primeiro tempo, além disso, perdeu a bola de forma imprudente na entrada da própria área. Em compensação, teve alguns bons passes. Nota: 4.

Seleção da DFB, notas contra a Holanda: Nathaniel Brown

Começou participativo no ataque: aos 38, Brown avançou e serviu Adeyemi perfeitamente, mas ele desperdiçou completamente, livre de marcação. Defensivamente, assim como toda a equipe alemã, foi instável. No empate no fim, Brown perdeu Gakpo de vista. Nota: 4.

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Seleção da DFB, notas contra a Holanda: Felix Nmecha

Começou apagado, até aproveitar a sobra de curta distância para fazer o 1 a 0. No jogo sem a bola, o meio-campo alemão como um todo voltou a se mostrar desorientado em vários momentos. Nota: 3.

Seleção da DFB, notas contra a Holanda: Joshua Kimmich

Voltou da lateral direita para o centro do meio-campo e enriqueceu o jogo alemão ali com bons passes. Sua inversão para Treu foi o ponto de partida do 1 a 0 de Nmecha. Mas Kimmich também não garantiu a proteção defensiva necessária. Nota: 3.

Seleção da DFB, notas contra a Holanda: Nadiem Amiri

Entrou de última hora no time titular porque Jamal Musiala reclamou de problemas na coxa durante o aquecimento. Ocupou o lado esquerdo do meio, mas ali esteve muito pouco em contato com a bola. Ao menos, no lance que antecedeu a chance claríssima de Adeyemi, encontrou Brown livre com um passe genial. Nota: 4.

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Seleção da DFB, notas contra a Holanda: Karim Adeyemi

Agitou o lado direito no início, com movimentação semelhante à de sua última atuação contra o FC Barcelona. Adeyemi participou da jogada do 1 a 0, mas depois desperdiçou, completamente livre, a grande chance do 2 a 0 após passe perfeito de Brown, de cerca de dez metros. Depois disso, caiu muito de produção. Nota: 4.

Seleção da DFB, notas contra a Holanda: Kai Havertz

O centroavante da Alemanha não conseguiu entrar no jogo. Apareceu pela primeira vez em evidência aos 22 minutos, quando foi ao chão após uma entrada feia de Quinten Timber no joelho e na coxa. Havertz até tentou continuar, mas pouco depois precisou sair. Nota: 4.

Seleção da DFB, notas contra a Holanda: Kevin Schade

Em sua sexta partida pela seleção, foi substituído aos 64 minutos após uma atuação discreta no geral. Nota: 4.

Seleção da DFB, notas contra a Holanda: Reservas acionados

Younes Ebnoutalib: Entrou aos 30 no lugar do lesionado Havertz e já apareceu bem no jogo. Apenas um minuto após entrar, parou em Bart Verbruggen com uma boa finalização de ângulo agudo. Depois disso, Ebnoutalib sumiu. Nota: 4.

Chris Führich: Entrou aos 63 no lugar de Schade. Nota: 4.

Anton Stach: Também substituiu Nmecha aos 63 e passou a atuar no meio-campo central. Nota: 4.

Serge Gnabry: Seis dias após seu retorno pelo FC Bayern, Gnabry também fez sua primeira breve aparição pela seleção da DFB. Entrou aos 80 no lugar de Adeyemi. Antes do empate, cometeu a perda de bola decisiva. Sem nota.

Yannik Engelhardt: Entrou no lugar de Amiri aos 80 e fez sua estreia pela seleção da DFB. Sem nota.