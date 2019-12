Ter Stegen é a bola da vez na Europa e desperta interesse de Juventus, PSG e Bayern

Vínculo entre jogador e Barça expira em 2022; Juve, Bayern e PSG demonstraram interesse no goleiro

A demonstrou nas últimas temporadas ser uma equipe que sabe avaliar o mercado de transferência de maneira positiva para o clube. E, o nome da vez é Ter Stegen.

Segundo o jornal Mundo Deportivo, a Juventus começou a se interessar pelo alemão. O goleiro do tornou-se um dos melhores do mundo devido às atuações acima da média nos últimos dois anos.

🗞️ La portada del sábado 28 de diciembre



🔵🔴 'Neymar, culé'https://t.co/LZZdVIRoVF pic.twitter.com/nC2JlZXA45 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) December 27, 2019

No entanto, não é apenas a Velha Senhora que demonstrou interesse no atleta. Duas equipes cogitaram Ter Stegen no elenco. Conforme informação do veículo espanhol citado acima, o de Munique e entraram em contato com o Barça pelo arqueiro.

Ter Stegen está totalmente integrado ao elenco do Barcelona para a sequência da temporada. O clube informou que pretende conversar com o jogador no início de 2020 para negociar a renovação de contrato. Atualmente a cláusula rescisória é de 180 milhões de euros.