O norueguês Erling Haaland, atacante do Manchester City, acusou um dos jogadores do Porto de "assédio contra ele" durante a vitória do Manchester City por 2 a 0, na última terça-feira, na primeira rodada da primeira fase da Liga dos Campeões da Europa.

Haaland, autor dos dois gols dos Citizens, se envolveu em uma confusão com Pablo Rosario, jogador do Porto, no estádio do Dragão, o que resultou em cartão amarelo para os dois jogadores.

Conforme noticiou o jornal britânico "Telegraph", Haaland alegou, após o fim da partida, que o zagueiro do Porto tentou agarrar suas nádegas durante a confusão entre eles.

Haaland afirmou em declarações à televisão norueguesa: "Eu estava com muita vontade de marcar um hat-trick, e parece que ele (Rosario) estava muito empenhado em me impedir de conseguir. Foi um pouco interessante. Vocês verão uma imagem dele agarrando minhas nádegas. Será interessante ver essa imagem".

A confusão entre Haaland e Rosario aconteceu no segundo tempo, após uma discussão verbal entre os jogadores e a comissão técnica no túnel durante o intervalo. Enquanto os jogadores se dirigiam aos vestiários, dirigentes do Porto seguiram o árbitro até o túnel, insatisfeitos com o goleiro reserva do Manchester City, Marcus Bettinelli.

O órgão disciplinar da União das Federações Europeias de Futebol vai avaliar a confusão e analisar os relatórios apresentados pela delegada da partida, Stephanie Forde, e pelo árbitro Szymon Marciniak, sendo que qualquer uma das partes poderá ser multada caso se comprove a troca de socos durante a confusão.

O primeiro gol de Haaland contra o Porto foi o seu terceiro de cabeça em 4 partidas desde que cortou o cabelo comprido, e ele disse que também vinha treinando as cabeçadas no quintal de sua casa com o pai, Alf-Inge, ex-meio-campista do Manchester City.

Haaland acrescentou: "Ao longo dos anos, trabalhei muito para melhorar as cabeçadas. Eu as desenvolvi bastante e elas se tornaram um ponto forte do meu desempenho. Acredito que muito disso vem da experiência. Na verdade, há dois dias eu estava treinando cabeçadas com meu pai no quintal".

E concluiu suas declarações: "Não sei nada sobre descanso. Não faço a menor ideia. Não é fácil conseguir qualquer descanso nesse meio. Durante a data Fifa, jogamos quatro partidas em dez ou onze dias, então não é fácil. Mas você tem que tentar encontrar alguns dias aqui e ali para dar um descanso à sua mente. Não é fácil, mas você só precisa tentar".

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