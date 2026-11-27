Como Guardiola tentou impedir a ida de Neymar ao Barcelona
Ao relembrar sua carreira como treinador em entrevista à Romario TV, Guardiola admitiu que já quis comandar o atacante brasileiro. Em 2013, enquanto Neymar se preparava para deixar o Santos, o técnico catalão deixava o Barcelona para assumir o Bayern de Munique.
Ao perceber uma oportunidade antes que seu ex-clube fechasse o negócio, Guardiola abordou o jovem em uma reunião da UEFA. Depois, os dois conversaram em particular sobre futebol em um hotel, onde o treinador tentou convencê-lo a ir para a Alemanha.
Guardiola relembra sua tentativa secreta de levar Neymar ao Bayern
Em entrevista à Romario TV, Guardiola contou como quase interferiu no negócio antes de Neymar se comprometer com o clube catalão.
“Em uma reunião da UEFA, quando eu estava deixando o Barcelona para ir ao Bayern, ouvi dizer que ele iria para o Barça, mas ainda não estava tudo acertado. Então, tentei convencê-lo a ir para o Bayern. Conversamos um pouco sobre futebol em um hotel, e depois ele tomou uma boa decisão e foi para o Barcelona”, disse.
Apesar de não ter conseguido convencer o atacante a se mudar para Munique, o treinador reconheceu que a escolha pelo Camp Nou foi a decisão certa.
Tópicos relacionados
Admiração pelo trio «imbatível» do Barça e lealdade em relação a Messi
A admiração de Guardiola surgiu quando enfrentou o Santos, time que também contava com Danilo e Elano, na final do Mundial de Clubes de 2011.
Ele acrescentou: “Eu teria adorado treiná-lo. Achava que ele era um jogador que, no auge, estava no mais alto nível, com tanta fluidez, beleza e coragem... Quando disputamos a final de 2011 contra o Santos de Danilo e Elano, assistimos aos vídeos naquele ano e eu disse: ‘Que jogador’. Um jogador impressionante. Eu teria ficado encantado em treiná-lo. Aquele Barcelona com ele, [Lionel] Messi e [Luis] Suarez era imbatível, o melhor trio de ataque que já vi.”
Ao ser perguntado se tentou contratar Messi depois de deixar o Barcelona, Guardiola afirmou que sua lealdade o impediu de procurá-lo: “Não, nunca entrei em contato com ele. Sou torcedor do Barça.”
O que vem pela frente para Guardiola após a saída do Manchester City?
Guardiola está em uma pausa por decisão própria desde que deixou o Manchester City no fim da temporada passada, encerrando uma década repleta de títulos na Inglaterra. Desgastado após 18 anos à beira do campo, o técnico catalão ficará pelo menos um ano afastado da função e não tem pressa para voltar.
Na mesma entrevista, Guardiola revelou que ficou “constrangido” ao recusar uma proposta da Itália em julho, explicando que o momento o obrigou a dar um passo atrás. No entanto, confirmou que comandar uma seleção continua sendo sua única ambição ainda não realizada e será seu “próximo passo” quando decidir voltar ao futebol.