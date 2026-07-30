O juiz do tribunal de Las Palmas de Gran Canaria, na Espanha, rejeitou o pedido de arquivamento do caso do vídeo sexual em que são acusados três ex-jogadores das categorias de base do Real Madrid e o zagueiro do time principal Raúl Asencio, e decidiu encaminhar o processo a julgamento no próximo mês de setembro.

De acordo com o jornal espanhol "Marca", Ferran Ruiz, Juan Rodríguez e Andrés García enfrentam a acusação de gravar e divulgar um encontro sexual sem consentimento com duas garotas no sul de Gran Canaria em 2023, tendo conhecimento de que uma delas era menor de idade, além da acusação de posse de material pornográfico infantil e violação de privacidade.

Já Asencio enfrenta a acusação de exibir o vídeo a um terceiro após ele chegar ao seu telefone, o que é considerado uma violação de privacidade, segundo o que noticiou o jornal espanhol.

Em sua decisão proferida na quinta-feira, o juiz do Tribunal Penal nº 5 rejeitou todos os argumentos da defesa, encabeçados pela contestação da apreensão dos telefones dos acusados e da nulidade das provas extraídas deles.

O juiz esclareceu que Andrés García admitiu espontaneamente sua participação na gravação quando foi convocado como testemunha perante a Guarda Civil, o que levou os investigadores a interromper seu depoimento e a convocá-lo como acusado na companhia de seu advogado.

A sentença afirmou que a Guarda Civil agiu conforme a lei, e que o telefone é considerado, ao mesmo tempo, uma fonte de provas e um instrumento do crime, e a lei não exige o consentimento de seu proprietário para a apreensão, apontando a existência de um risco real de desaparecimento das provas, depois que todos os acusados fizeram cópias de segurança de suas contas e apagaram seus conteúdos antes de serem detidos, numa tentativa de obstruir a investigação.

O juiz também rejeitou a contestação apresentada contra a gravação de uma ligação telefônica entre uma das vítimas e Asencio, afirmando que o Supremo Tribunal permite a apresentação de tais gravações como prova.

Quanto ao perdão que Asencio obteve das duas vítimas após indenizá-las, o juiz esclareceu que esse perdão abrange apenas a acusação de violação de privacidade dirigida a Asencio, e não se estende à acusação de posse de material pornográfico infantil dirigida aos demais acusados, ficando a voluntariedade do perdão a ser confirmada durante as sessões de julgamento marcadas para os dias 3, 4 e 7 de setembro.

O Ministério Público pede a prisão de Ruiz, Rodríguez e García por 4 anos e 7 meses, e a prisão de Asencio por dois anos e meio, com disposição de reduzir a pena do zagueiro do Real Madrid caso as duas vítimas confirmem o perdão a ele perante o tribunal.