Tensão no elenco da Argentina... Relatório médico complica os planos de Scaloni antes do confronto contra a Argélia

Com a aproximação do apito inicial da Copa do Mundo de 2026, o atual campeão, a seleção argentina, viu-se novamente diante do problema que a persegue há meses: lesões musculares. Desta vez, o golpe atingiu um ponto sensível, e o jogador em questão é um experiente que se prepara para disputar sua terceira Copa do Mundo.

O jornal argentino “Olé” confirmou que o lateral-esquerdo Nicolás Tagliafico sofreu uma lesão no músculo da perna esquerda. O jogador passou por exames médicos e não participou dos treinos coletivos.

Agora, há dúvidas sobre sua participação na partida de estreia contra a Argélia, na terça-feira, 16 de junho, já que a lesão foi descrita como “moderada”, o que coloca Scaloni em um verdadeiro dilema, pois ele não tem outro lateral-esquerdo puro na lista final de 26 convocados.

A comissão técnica vinha acompanhando de perto a condição física de vários titulares, entre os quais se destacam Lionel Messi, Emiliano Martínez e Cristian Romero, antes de Tagliafico se juntar a essa lista.

De acordo com o TyC Sports, o jogador não corre o risco de ficar de fora de todo o torneio, mas sua disponibilidade para a primeira partida não está garantida.

Diante dessa possível ausência, Scaloni testou mais de uma solução; Facundo Medina, zagueiro do Lance francês, é a opção mais forte para substituí-lo como titular, especialmente após a saída de Nicolás Capaldo da lista oficial; assim, Valentin Barco, autor do gol contra a Islândia e classificado como meio-campista, permanece como outra alternativa tática.

A Argentina inicia a campanha de defesa do título com três confrontos na fase de grupos: Argélia (16 de junho), Áustria (22 de junho) e, por fim, Jordânia (27 de junho), todas partidas em que Scaloni precisará de um lateral-esquerdo 100% apto.