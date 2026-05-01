Tensão extrema na zona de rebaixamento na Espanha: o Real Mallorca faz o Girona e o Sevilla tremerem

O RCD Mallorca conquistou na sexta-feira três pontos muito importantes na luta contra o rebaixamento da LaLiga. Os insulares venceram por 0 a 1 o Girona, seu direto concorrente, que agora tem 38 pontos, assim como o Mallorca e o Elche. O Deportivo Alavés está por pouco acima da zona de rebaixamento, com 36 pontos, enquanto o Sevilla (34), o Levante (33) e o Real Oviedo (28) encontram-se na zona de rebaixamento.

O Estadi Montilivi, em Girona, estava lotado para o jogo crucial contra o Mallorca. Os torcedores sabiam que uma vitória significaria um grande passo rumo à permanência, e no primeiro tempo ficou claro que os jogadores estavam sob grande pressão.

Naquele primeiro tempo, as chances foram escassas. Daley Blind, que atuava como lateral-esquerdo, parecia ter concedido um pênalti ao Mallorca após sua suposta falta em Pablo Torre. O holandês deu um suspiro de alívio quando o árbitro decidiu a favor do Girona.

Apesar desse susto, o Girona foi quem mais se aproximou da vantagem. Claudio Echeverri teve de longe a melhor chance para o time da casa no primeiro tempo, mas, cara a cara com Leo Román, o atacante chutou direto para o goleiro do Mallorca.

Foi uma falha cara, pois, pouco antes do intervalo, o Mallorca marcou. Samu Costa passou completamente despercebido em um cruzamento de Johan Mojica e cabeceou sem dificuldade: 0 a 1.

No segundo tempo, o Girona ditou o ritmo do jogo, mas os catalães não conseguiram encontrar a sorte necessária. Azzedine Ounahi acertou a trave, Joel Roca acertou a barra e Axel Witsel cabeceou para fora.

O Mallorca do técnico Martin Demichelis resistiu de forma admirável e comemorou a vitória como se a permanência na divisão já fosse um fato. Com os três pontos garantidos, o Mallorca está, de qualquer forma, em excelente situação.

Elche (fora de casa contra o Celta de Vigo), Deportivo Alavés (em casa contra o Athletic Club), Sevilla (em casa contra a Real Sociedad), Levante (em casa contra o Villarreal) e Real Oviedo (fora de casa contra o Real Betis) ainda entram em campo nesta rodada e têm, no total, mais cinco partidas a disputar. Girona e Real Mallorca têm quatro.