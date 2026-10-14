A tensão entre Kevin De Bruyne e o técnico do Napoli, Massimiliano Allegri, chegou ao ponto de ebulição, escreve La Gazzetta dello Sport em uma análise da partida do Napoli contra o Villarreal pela Liga dos Campeões. A equipe italiana perdeu na noite de terça-feira, mas, depois do jogo, o principal assunto foi a relação conturbada entre o craque e o treinador.

O Napoli teve dificuldades durante boa parte da partida diante de um Villarreal entusiasmado e ofensivo. A equipe de Allegri saiu na frente logo no início, mas acabou dominada e voltou à Itália após uma derrota por 3 a 1.

Durante o jogo, a tensão entre De Bruyne e Allegri ficou evidente. O meia belga queria atuar perto do gol espanhol, enquanto Allegri pretendia colocá-lo em uma função mais defensiva para criar perigo com seus passes em profundidade.

"Em determinado momento, pedi que ele recuasse e que McTominay avançasse, porque ele tem mais técnica e McTominay poderia, assim, aproveitar melhor suas características", reconheceu Allegri após a partida. "Mas não nos entendemos."

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"A tensão chegou ao ponto de ebulição", escreve La Gazzetta dello Sport. "Porque, se nem os líderes respondem às instruções, é fácil perder o rumo. A partida em Villarreal proporcionou mais uma noite tensa entre Massimiliano Allegri e Kevin De Bruyne."

"O treinador e o craque são os homens que deveriam conduzir o Napoli por este período delicado. Em vez disso, a comunicação entre os dois falhou completamente justamente quando era mais necessária. O Napoli ficou à mercê do entusiasmo do Villarreal e não conseguiu organizar nenhum contra-ataque digno de nota."

Durante a partida, Allegri tentou insistentemente mostrar a De Bruyne onde preferia que ele se posicionasse. "Mas Kevin não respondeu, nem sequer olhou para o treinador. Em campo, continuou gesticulando e reclamando, apontando para o gol adversário."

"Ele queria permanecer mais adiantado, perto do meio-campo ofensivo, onde aparentemente achava que poderia ter mais impacto. Algumas decisões, porém, cabem ao treinador, não aos jogadores. Por isso, Max (apelido de Allegri, nota da redação) ficou furioso."

Esta não foi a primeira vez na temporada que De Bruyne e Allegri discordaram. No último fim de semana, após a vitória por 3 a 0 sobre o Frosinone, Allegri deixou claro que prefere ver De Bruyne em uma função mais recuada. O belga reconheceu, então, que prefere não atuar assim.

Allegri e seu elenco desembarcaram em Nápoles na manhã de quarta-feira e seguiram diretamente para Castel Volturno, onde fica o centro de treinamento do Napoli. Lá, a equipe se prepara para a partida da Serie A contra o Venezia, na tarde de sábado, em Veneza.

La Gazzetta dello Sport suspeita que Allegri possa dar um recado deixando De Bruyne e outros jogadores de destaque não identificados no banco de reservas. "Em Veneza, será necessário um Napoli completamente diferente. Uma abordagem diferente", conclui o jornal esportivo cor-de-rosa.