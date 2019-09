Tensão... e humor! Confira os memes de Athletico x Grêmio, pela Copa do Brasil

Enquanto as equipes decidem uma vaga na final, o internauta esbanja criatividade nas redes

-PR e disputaram, nesta quarta-feira (04), uma vaga na finalíssima da Copa do , num jogaço repleto de emoções e decidido na disputa por pênaltis!

Se o conseguiu construir uma vantagem considerável na ida, ao vencer por 2 a 0, o Furacão conseguiu devolver o placar e teve um jogador a mais em campo durante boa parte do segundo tempo. E em meio à toda a tensão, internautas demonstram, com muito humor, as suas sensações em meio ao duelo, que terminou na classificação rubro-negra à sua segunda decisão no torneio nacional!

Confira, abaixo, os principais memes.

Torcendo pelo Atlhetico só pq toda a mídia esportiva já contava ele como eliminado kkkkkkkk #CAPxGRE #CopaDoBrasil pic.twitter.com/5LxtUSjr1C — AGE OF IDIOCRACY (@cansadae) September 4, 2019

Kannemann

Os torcedores não deixaram de ironizar a dura entrada dada pelo zagueiro gremista, que lhe rendeu cartão vermelho.

Kannemann chegando na Arena pic.twitter.com/KcNa0i8wFH — Zica (@boliviazica) September 4, 2019

Kannemann foi matar o contra ataque e quase matou o vivente



Vermelho direto pic.twitter.com/g74dm9fnBY — O Bairrista (@O_Bairrista) September 4, 2019

Kannemann saindo da arena pic.twitter.com/WjDwM1XcWi — FumicultoresDoBrasil (@Fumoabrasivo) September 4, 2019

Galhardo

Já o lateral-direito do Tricolor, que entrou e não foi bem nos lances dos gols do Athletico também não escapou.

ÚLTIMA VEZ QUE O RAFAEL GALHARDO JOGOU BEM, O CR7 ERA ASSIM: pic.twitter.com/hTj7pCN2rG — Gabrilito (@NaoParaGabriel) September 4, 2019

Adoro essa imagem do Galhardo em campo pic.twitter.com/VBl13nZRrC — Felipe Sperb ⚓️ (@SperbFelipe) September 4, 2019

Marco Rubén

Depois de um jejum de três meses, o argentino enfim voltou a balançar as redes em um momento crítico: seu gol levava o placar a 2 a 0, forçando uma disputa por pênaltis.

MEU DEUS! QUEM É MESSI? QUEM? QUEM? ME RESPONDAM! QUEM?



MARCO RUBEN > MESSI



SEM CLUBISMO POR#%!!! pic.twitter.com/Sn2xdTSVRf — João Paulo Cappellanes (@capelareal) September 4, 2019

Fim de jogo: Athletico classificado!

Do feito de Tiago Nunes aos erros do Grêmio, os paranaenses se superaram nos pênaltis e estão na grande decisão da Copa!

Renato Gaucho: Grêmio joga o melhor futebol do Brasil



Jorge Jesus: Não, que joga o melhor futebol do Brasil



Tiago Nunes: Opa, falaram alguma coisa? Vai uma eliminação aí? pic.twitter.com/teH4DveiN4 — insta: @Diariodetorcedor ™️ (@tweettorcidas) September 5, 2019

"O Grêmio tem o futebol mais bonito do Brasil " pic.twitter.com/0JdyliIJUP — BRASILEIRÃO DA DEPRESSÃO (@br_dadepressao) September 5, 2019

Ei Grêmio, vem assistir a aqui de fora pic.twitter.com/YpHLPW7DUW — Trovador Gaúcho (@trovadorgaucho) September 5, 2019

Cebolinha não pôde atuar e o Athletico está na final da Copa do Brasil! pic.twitter.com/5hus2GSznY — De Sola (@desolaoficial) September 5, 2019