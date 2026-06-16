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FBL-WC-2026-MATCH17-FRA-SENAFP

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Tensão e erros... Deschamps reconhece o fraco desempenho da França entre os dois tempos da partida contra o Senegal

França x Senegal
França
Senegal
Copa do Mundo
D. Deschamps
França
Senegal
EUA

O técnico francês exige agilidade e flexibilidade de seus jogadores

Didier Deschamps, técnico da seleção francesa, reconheceu que os Bleus não tiveram um bom desempenho durante o primeiro tempo da partida contra o Senegal, que terminou em empate sem gols na noite desta terça-feira, válida pela primeira rodada do Grupo 9 da Copa do Mundo de 2026.

Deschamps disse durante a entrevista coletiva no intervalo da partida: “Houve um nervosismo evidente por parte dos jogadores da França, além de vários erros de passe ao longo do primeiro tempo”.

Ele acrescentou, segundo a rede “BeIN Sports”: “Precisamos, no segundo tempo, ser mais ágeis e fluidos, para desmontar o bloco defensivo senegalês”.

E continuou: “O Senegal se defende bem e se recua, esperando qualquer erro nosso para aproveitá-lo”.

E concluiu: “Nos falta o toque final ou o penúltimo, mas a situação continua difícil contra um adversário como o Senegal; no entanto, precisamos nos movimentar mais e ter maior velocidade e flexibilidade”.

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Vale lembrar que a França e o Senegal disputam o Grupo 9, ao lado das seleções do Iraque e da Noruega, que se enfrentam na madrugada de amanhã, quarta-feira.



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