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imago-sport-1082055160.jpgJoan Gosa

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Tensão antiga: por que a negociação de Laporte com o Barcelona desandou?

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Barcelona e Laporte: negociação que ruiu por causa das exigências do Athletic Bilbao

O Barcelona fracassou na tentativa de contratar Aymeric Laporte, zagueiro do Athletic Bilbao, durante a janela de transferências do verão europeu de 2026.

O site Tribuna informou, citando o jornal The Athletic, que o Barcelona esteve perto de contratar Laporte, e que o jogador também estava igualmente empenhado em se transferir para o Camp Nou.

O clube catalão havia identificado Laporte como o perfil tático ideal para reforçar sua linha defensiva, por ser um jogador canhoto, além de sua grande experiência, e ainda de seu ótimo entrosamento com Pau Cubarsí na seleção espanhola.

O entorno de Laporte havia inicialmente indicado a existência de uma cláusula de rescisão baixa em seu contrato, o que levou o Barcelona a acreditar que o negócio poderia ser concluído por cerca de 15 milhões de euros.

Mas a operação desmoronou assim que o Athletic Bilbao revelou suas exigências financeiras oficiais, pois o clube basco pediu um valor muito superior à avaliação interna que o Barcelona havia feito do jogador.

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O que agravou ainda mais o impasse financeiro foi o fato de os dirigentes do clube catalão não terem qualquer disposição de entrar em uma longa novela de negociações, devido às relações fortemente tensas entre os dois clubes após o recente caso Nico Williams.

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