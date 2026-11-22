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Roy Keane, lenda do Manchester United, criticou os jogadores do United e seus colegas comentaristas após a humilhante derrota do time por 4 a 0 para o Liverpool.

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O Liverpool decidiu com facilidade o clássico da Inglaterra, com uma vitória arrasadora sobre o Manchester United por 4 a 0, na noite deste domingo, em Anfield, em partida que marcou um início desastroso para o argentino Mauricio Pochettino, novo técnico do United, pela 11ª rodada da Premier League.

Roy Keane, o lendário meio-campista, estava no estúdio da "Sky Sports" quando bateu boca com Gary Neville, ex-jogador do Manchester United.

A trajetória de Mauricio Pochettino começou mal, com seu time sofrendo uma derrota esmagadora por 4 a 0, em parte por causa da expulsão de Leny Yoro nos primeiros dez minutos.

Keane ficou muito irritado com o resultado e admitiu que sentiu uma enorme vontade de usar uma linguagem extremamente chula para descrever a situação do Manchester United.

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Ele criticou especialmente seu ex-companheiro de equipe Gary Neville, que afirmou que o resultado não foi tão ruim quanto poderia ter sido.

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"Se eu ouvir isso de novo dos comentaristas, dizendo que um 4 a 0 não é tão ruim assim e que o time estava jogando com dez jogadores... Algum time já conseguiu um resultado positivo com dez jogadores? Dá para fazer isso", disse Keane.

E continuou: "Eu achei que o United estava desesperado, achei que eles estavam muito mal, e o Neville, que jogou centenas de vezes pelo United, disse que está satisfeito com o 4 a 0?"

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Expulsão precoce

Quando perguntado se a expulsão precoce era uma desculpa aceitável para o resultado, Keane criticou: "Obviamente isso não ajuda, mas vocês estão me dizendo que eles não poderiam ter feito uma atuação melhor? Pelo menos mostrar mais espírito de luta, mais qualidade".

E prosseguiu: "Não acredito no que estou ouvindo de pessoas que jogaram pelo clube, dizendo que um 4 a 0 não é tão ruim assim. Meu Deus, os torcedores estavam aplaudindo os jogadores. Aplaudindo o quê? Aplaudindo coisas insignificantes".

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Ele completou: "Este time terminou a temporada em 15º lugar há dois anos. No último ano ou nos últimos dois anos, culpávamos a diretoria, os donos, os treinadores. Quando os jogadores vão assumir a responsabilidade de participar das decisões?"

E acrescentou, irritado: "O Liverpool deveria ter marcado oito gols. Talvez oito ou nove, eles tiveram chances inacreditáveis, e todo mundo sai do estádio dizendo: quatro gols não é tão ruim assim". Em seguida, suspirou e admitiu: "Tenho vontade de xingar".

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O apresentador David Jones pediu que ele tentasse evitar palavrões, e Keane respondeu: "Vou tentar não fazer isso, mas como alguém pode dizer que quatro gols não é tão ruim assim? Só porque ficaram com dez homens? Obviamente isso tornou tudo mais difícil, mas, se o número de homens cai para dez, acabou? Você para de trabalhar e joga a toalha?"