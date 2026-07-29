"Eu acho isso vergonhoso. Tenho vergonha de estarmos falando sobre esse tipo de pensamento no futebol", disse Eberl nesta quarta-feira, no âmbito da coletiva de apresentação do reforço Nathaniel Brown em Rottach-Egern.









"O futebol", afirmou Eberl, "não nos pertence. Isso é um jogo. A FIFA está aí, para mim, para acompanhar esse jogo, dar a ele formas e regras, organizar Copas do Mundo." No momento, porém, ele disse ter a sensação de que a entidade máxima do futebol mundial "só está aí para gerar lucro. Parece que só querem ganhar dinheiro, em todos os canais possíveis. Como filho do futebol, isso me causa repulsa."

Chefão do Bayern, Eberl apoia planos de boicote da UEFA

De olho na próxima reunião de crise da UEFA, na qual também deverá ser discutido um boicote a competições da FIFA - como uma recusa de participação também em uma Copa do Mundo de 2030 -, Eberl se manifestou de forma positiva.

"Acho isso bom. Não sou fã de boicote, mas sempre do diálogo. Mas, se chegar a esse ponto, então eu de fato seria a favor de que nós, como Europa, também mostrássemos firmeza e disséssemos: 'Não, esse não é o nosso esporte, isso não é o que queremos.' E então também agir contra isso", prosseguiu Eberl.

Ele não sabe "quem está ao redor do senhor Infantino" - ou seja: quem apresenta ao presidente da FIFA, repetidamente alvo de duras críticas, certas ideias -, mas: "Mas isso parece realmente uma merda!"

Os planos de Infantino de querer vender, por meio de uma subsidiária a ser criada chamada FIFA Forward Enterprise (FFE), entre outras coisas, participações na Copa do Mundo, haviam vazado e sido confirmados na terça-feira. Seguiu-se uma comoção mundial. Fala-se em um "plano vergonhoso", em uma "venda sem vergonha", e o anúncio da entidade máxima, segundo o jornal suíço Blick, caiu "como uma bomba".

Antes de Eberl, o vice da DFB Hans-Joachim Watzke já havia se manifestado de forma clara. "Muitos no futebol europeu veem os planos da FIFA como um ataque absoluto ao futebol. Eu compartilho dessa posição", disse Watzke à kicker: "Aqui, um limite está sendo ultrapassado." Conversas teriam mostrado que há "unidade" sobre isso entre as federações-membro europeias.







