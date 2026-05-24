"Tenho plena certeza de que farei parte da seleção holandesa para a Copa do Mundo"

Após a vitória do Ajax sobre o FC Utrecht na final da repescagem, Wout Weghorst não tem a menor dúvida sobre seu lugar na seleção holandesa para a Copa do Mundo, afirmou o atacante de 33 anos sem rodeios em entrevista concedida à ESPN após a partida.

Weghorst converteu com perfeição seu pênalti na emocionante disputa de pênaltis na tarde de domingo, mandando a bola com força no ângulo, e viu o Ajax finalmente garantir uma vaga nas eliminatórias da Conference League.

Após o jogo, Weghorst aparece diante das câmeras da ESPN, onde lhe perguntam se ele está ansioso pelo anúncio da convocação para a Copa do Mundo. “Tenho plena certeza de que estarei lá”, responde o atacante com convicção.

Segundo Weghorst, não há nervosismo algum. “Não, de jeito nenhum. Estou muito animado. Sei o que podemos alcançar como seleção e também sei o que o técnico espera de mim.”

Weghorst se refere, assim, ao reconhecimento que o técnico Ronald Koeman expressou por ele várias vezes nos últimos tempos. O atacante do Ajax deixa claro que essas palavras significam muito para ele. “Acho fantástico que ele se expresse dessa forma e que esses comentários existam. Isso me faz muito bem.”

Weghorst não diz isso como uma ironia. “Não, digo isso principalmente com gratidão em relação ao técnico da seleção. No fim das contas, você precisa simplesmente ter um bom desempenho e estar presente quando for necessário.”

Ao mesmo tempo, o atacante reconhece que sua temporada não correu exatamente como ele gostaria. “É claro que eu gostaria de ter tido um desempenho melhor nesta temporada do que o que tive.” No entanto, ele acredita que seu valor para a Seleção Holandesa é amplamente reconhecido pela comissão técnica.

“Acho que já provei bem o meu valor para a seleção holandesa e em torneios finais”, continuou Weghorst. O atacante desempenhou um papel importante em edições anteriores e, por isso, parece estar convencido de que Koeman voltará a contar com ele.

Por enquanto, o que prevalece é a expectativa. “Estou superanimado. A única coisa é que ficaremos longe de casa por um bom tempo. Mas, assim que partirmos e estivermos lá, temos que tentar fazer disso algo muito bonito e especial.”