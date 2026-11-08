Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

Novo capítulo nas discussões sobre Lennart Karl, meio-campista do Bayern de Munique: Uli Hoeneß, presidente de honra do clube, defende as palavras de advertência dirigidas ao jogador de 18 anos.

No programa "Sonntags-Stammtisch", da Bayerischer Rundfunk, Hoeneß disse sobre Karl: "Acho que tenho participação em 50% dos gols que ele marcou nos últimos dias, depois que alguém falou alguma coisa sobre sua vida pessoal. Também temos a obrigação de dar um pouco de orientação aos jovens jogadores."

Karl teve uma semana de sucesso: na noite de terça-feira, abriu o placar na vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Atlético de Madrid, pela Champions League, e também marcou o segundo gol do Bayern de Munique no duelo de sábado contra o Mainz 05, pela Bundesliga, que terminou em 2 a 1.

Antes disso, houve um debate sobre o estilo de vida de Karl e sua atividade nas redes sociais, iniciado por declarações críticas de Hoeneß sobre o comportamento da grande promessa, que, entre outras coisas, havia anunciado "uma conversa séria". "Tenho muita experiência e, se um jovem de 18 anos não aceitar aprender mais alguma coisa comigo, então temos que parar", afirmou o dirigente de longa data do Bayern.

Publicidade Publicidade

Depois de desistir da Copa do Mundo por causa de uma ruptura muscular e ficar afastado em seguida, Karl passou pela primeira queda de rendimento da carreira. Agora, porém, sua trajetória voltou a ser de alta, e ele foi recompensado com o gol em Madri.

Tópicos relacionados

Futebol Grátis SportyNet ✅ A emissora exibe três partidas por rodada do campeonato, sendo duas delas transmitidas de forma totalmente gratuita e uma exclusiva no pay-TV (SportyNet+). ✅ As partidas gratuitas podem ser acompanhadas diretamente pelo canal oficial no YouTube, sem exigir assinaturas, cadastro de cartões ou vínculos com operadoras. ✅ A transmissão via internet oferece uma linguagem focada no público jovem, com leitura de chat ao vivo e fácil acesso em qualquer dispositivo móvel. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Mas não foi só o gol que virou notícia depois da partida. A comemoração também chamou atenção: Karl celebrou primeiro junto aos jogadores do Bayern de Munique, antes de fazer um gesto de "blá-blá-blá" com as duas mãos. Não ficou claro a quem o gesto foi dirigido. Perguntado se talvez fosse para ele, Hoeneß respondeu: "Não sei, mas também não me incomoda." O dirigente de 74 anos lembrou, nesse contexto, um caso semelhante do passado, quando os experientes chefes do clube também intervieram: "Bastian Schweinsteiger apareceu uma vez com as unhas pintadas de preto. Aí Franz Beckenbauer disse: 'Vou arrancá-las dele.'"

Getty Images

Quantos gols Lennart Karl marcou nesta temporada?

Karl disputou 14 jogos oficiais pelo Bayern de Munique nesta temporada, mas só uma vez permaneceu em campo durante os 90 minutos completos. Ele somou cinco participações em gols (três gols e duas assistências).

Publicidade

Agora, ele viaja para se apresentar à seleção. O jogador, que já disputou quatro partidas pela seleção principal, foi convocado pelo técnico Jürgen Klopp para os próximos jogos da Liga das Nações contra a Sérvia (13 de novembro) e a Holanda (16 de novembro).