Após a vitória por 2 a 0 do atual campeão alemão sobre os Rojiblancos, Neuer afirmou ao microfone da DAZN que, na manhã da partida, ainda não sabia se poderia entrar em campo.

"Senti dor ao caminhar todos os dias. E, quando me levantava de manhã, inclusive hoje de manhã, voltava a sentir dor ao caminhar", disse Neuer. Ele, porém, queria muito jogar contra o Atlético e, por isso, recorreu até a uma medida pouco comum: "Hoje de manhã, fiquei na água no terraço da cobertura, com a temperatura da água a 14 graus. E, aos poucos, fui melhorando."

Foi só durante o aquecimento, instantes antes do apito inicial, que ficou claro que ele poderia começar a partida. O goleiro fez questão de agradecer à equipe médica do Bayern de Munique: "O departamento médico fez de tudo para que isso fosse possível. Realmente não foi uma situação fácil para mim nos últimos dias e semanas. Mas acreditei que conseguiria."

Neuer, que não sofreu gols pela quarta vez nesta temporada contra o Atlético, mas teve uma noite tranquila no Estadio Metropolitano, havia desfalcado o Bayern de Munique devido a uma irritação em um tendão do pé, surgida em meados de outubro.

Por isso, ficou fora das partidas contra Freiburg (3 a 1), Magdeburg (6 a 1) e BVB (2 a 2). Ele foi substituído por Jonas Urbig, apontado como seu sucessor, que voltou ao banco de reservas contra o Atlético.

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Manuel Neuer sai em defesa de Lennart Karl

Além de falar sobre sua condição física atual, Neuer também comentou à DAZN a situação do companheiro Lennart Karl, que vinha ganhando as manchetes nas últimas semanas no maior campeão alemão, mas conseguiu ao menos se recuperar um pouco de sua má fase em campo ao abrir o placar contra o Atlético.

Uli Hoeneß, figura influente do clube, havia acusado Karl de demonstrar pouca humildade e, por isso, anunciado que pretendia conversar em breve com o jogador de 18 anos. Karl "ainda está longe de ser um astro. Jogadores jovens precisam de humildade. As comparações com Olise obviamente não fazem bem a ele; ainda há um abismo entre os dois. [...] Jogadores jovens também precisam de pressão. Não sei, por exemplo, se faz bem a Lennart Karl que estejam sempre apenas o acolhendo", disse Hoeneß.

Além disso, o jornal Bild noticiou recentemente que Hoeneß não seria o único dentro do Bayern de Munique incomodado com o "estilo de vida glamouroso" de Karl, como escreveu o tabloide. Em meio a uma pequena fase ruim em campo nas últimas semanas, perfeitamente normal para a pouca idade de Karl, as discussões na mídia sobre o jogador, que atuou quatro vezes pela seleção alemã, ganharam força recentemente. Entre os que se manifestaram estavam Michael Ballack, empresário de Karl, e Max Eberl, diretor esportivo do Bayern de Munique.

"Lenny é uma parte muito importante da equipe. Ele faz parte do grupo e, por isso, ficamos felizes por ele. Sempre desejamos que faça sua melhor partida e tenha grandes atuações. Hoje ele mostrou isso mais uma vez", afirmou Neuer em defesa do jovem companheiro. O goleiro de 40 anos foi categórico: "Não há nada a discutir nem a transformar em assunto."

Karl, por sua vez, havia reagido ao debate contínuo com uma comemoração especial contra o Atlético. Ao marcar o gol que abriu o placar, a joia ofensiva do Bayern levou as duas mãos às orelhas e fez um gesto de "blá-blá". Como quem diz: a conversa de vocês não me interessa.