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Desire Doue se pronunciou após romper o ligamento cruzado anterior do joelho direito durante a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Nice. O jogador da seleção francesa admitiu estar triste com a lesão, mas prometeu voltar mais forte. Luis Enrique terá de enfrentar uma longa sequência sem dois de seus atacantes mais perigosos, em meio a uma agenda cheia antes da pausa de inverno.

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Doue se pronuncia no Instagram

Doue publicou sua primeira mensagem desde que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito durante a vitória por 3 a 2 sobre o Nice, no sábado. Ele deixou o campo de maca, chorando, aos 38 minutos, pouco depois de marcar o segundo gol de seu time.

"É um momento difícil. Essa lesão me deixa triste. Mas tenho certeza de que voltarei muito mais forte. Um novo desafio, uma nova oportunidade de evoluir", escreveu Doue no Instagram. "Obrigado a todos por todo o apoio e carinho que demonstraram. Continuo confiante!"

Longa recuperação pela frente para o jogador do PSG

O PSG confirmou o diagnóstico, mas não estabeleceu um prazo para a ausência de Doue, que deve durar vários meses. Segundo a RMC Sport, o tempo médio para voltar a competir após uma lesão desse tipo é de cerca de oito meses e meio a nove meses depois da cirurgia.

A lesão vem após um início de temporada excelente do atacante pelo clube e pela seleção. Mensagens de apoio não pararam de chegar desde então, com Neymar entre os que enviaram uma mensagem de carinho a Doue .

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Luis Enrique minimiza possibilidade de contratação em janeiro

Doue se junta a Khvicha Kvaratskhelia entre os desfalques por causa da mesma lesão, deixando Luis Enrique sem dois atacantes importantes. No entanto, após a vitória sobre o Nice, o técnico do PSG afirmou que o clube não necessariamente recorrerá às pressas ao mercado de transferências de janeiro.

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"Estamos sempre atentos ao mercado, mas o fato de termos dois jogadores lesionados não significa que necessariamente faremos alguma movimentação", disse ele. "Há jogadores que atuaram menos e podem contribuir. Vamos superar isso como equipe."

PSG avalia opções antes da pausa

O PSG, que permaneceu na liderança da Ligue 1 com a vitória de sábado, avaliará como o elenco reage ao longo dos sete jogos antes da pausa de inverno.

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Só então o clube decidirá se precisa de uma contratação.