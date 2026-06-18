Tenho certeza de que vamos conseguir... Mbappé faz um discurso motivador aos jogadores da França

Após a vitória por 3 a 1 sobre o Senegal, que marcou um início perfeito na campanha da Copa do Mundo de 2026, a seleção francesa comemorou o recorde de gols internacionais estabelecido por Kylian Mbappé, presenteando-o com uma camisa especial. Nessa ocasião, o capitão da seleção francesa proferiu um discurso inspirador aos seus companheiros.

Kylian Mbappé continua deixando sua marca na seleção francesa, pois, aos 27 anos, tornou-se o maior artilheiro da história da seleção francesa graças aos dois gols marcados na partida de estreia dos “Galo” na Copa do Mundo de 2026, na terça-feira contra o Senegal, após atingir a marca de 58 gols (em 99 partidas), ficando um gol à frente de Olivier Giroud.

Esse recorde foi comemorado ontem, quarta-feira, durante um jantar com seus companheiros da seleção francesa, que assinaram em uma camisa que o técnico Didier Deschamps lhe presenteou, com o número “58”.

Após os aplausos dos companheiros, o capitão da seleção francesa levantou-se e proferiu um discurso diante dos presentes.

Mbappé disse em um vídeo divulgado pela Federação Francesa em sua página oficial no “X” nesta quinta-feira: “Obrigado a todos os jogadores! A todos que conheci na seleção nacional ao longo desses anos, aqueles que estavam lá desde o início, aqueles que se juntaram recentemente, os jogadores mais jovens e a comissão técnica... Só não conheci uma pessoa, isso é fácil (risos). Todas as pessoas que trabalham em torno da seleção nacional, a equipe médica e todos aqueles que se preocupam em fazer com que nos sintamos à vontade”.

O astro do Real Madrid acrescentou, segundo reportagem da rede “RMC Sport”: “É sempre maravilhoso fazer parte da história da sua seleção nacional, mas podemos falar sobre isso mais tarde. Todos nós sabemos por que estamos aqui. Começamos bem ontem. Vimos que é difícil, mas acho que sabemos quem somos e do que somos capazes”.

E continuou: “Com o grupo que vejo, a forma como vivemos e tudo o que fazemos, acho que temos todos os ingredientes necessários para que as coisas deem certo. Mas, no futebol, você sabe que isso não basta; é preciso se esforçar ainda mais. Mas tenho certeza de que vamos conseguir”.

A França enfrenta o Iraque na segunda rodada na manhã da próxima terça-feira, antes de encerrar a fase de grupos contra a Noruega na sexta-feira.























