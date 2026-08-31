O jornalista espanhol Jota Jordi lançou uma nova bomba sobre o futuro do argentino Julián Álvarez, ao afirmar que o Atlético de Madrid deu, segundo suas informações, uma autorização por escrito ao jogador para a transferência ao Barcelona, num momento em que a tensão aumenta com a aproximação das últimas horas da janela de transferências.

Jota Jordi disse, durante sua participação no programa "El Chiringuito", em um acalorado debate com María Tikas e Damián González, que o Atlético de Madrid não apenas permitiu que Álvarez falasse publicamente sobre seu futuro, mas também lhe deixou, de acordo com seu relato, uma autorização por escrito para negociar sua transferência ao Barcelona.

O jornalista espanhol garantiu que revelará no dia 2 de setembro provas e documentos que, segundo ele, sustentarão seu relato, esclarecendo que uma das condições impostas pelo Atlético a Álvarez foi permitir que ele falasse, dando o clube sinal verde para sua saída rumo ao Barcelona.

Jota Jordi acrescentou que o panorama interno no Atlético de Madrid é diferente, segundo suas informações, daquilo que o clube anuncia à imprensa, apontando que as declarações de Diego Simeone e dos dirigentes do clube sobre o desejo de manter o atacante argentino não refletem o que acontece a portas fechadas.

De acordo com o relato de Jota Jordi, o Atlético de Madrid busca vender Álvarez por razões econômicas, além de o clube temer as consequências de manter um jogador não convencido de continuar no time, apontando que a direção do clube conversou com o jogador e seu entorno sobre a possibilidade de uma saída, especialmente rumo ao Arsenal.

Mas Álvarez, segundo a mesma fonte, mantém sua posição de recusar a transferência a qualquer outro clube, já que ele quer que seu único destino, em caso de saída, seja o Barcelona, o que mantém o negócio pendente até as últimas horas da janela de transferências.

Jota Jordi frisou que o Barcelona segue fortemente presente no negócio, e que o clube catalão está pronto para agir rapidamente caso o Atlético decida abrir a porta para a venda do jogador, considerando que as horas restantes podem trazer uma reviravolta surpreendente em uma das transferências mais polêmicas do verão.

Por outro lado, o Atlético de Madrid segue com suas movimentações para reorganizar seu elenco antes do fechamento da janela, buscando soluções ofensivas e a possibilidade da saída de Alexander Sørloth, enquanto o futuro de Álvarez permanece como o assunto mais quente dentro do clube.

Jota Jordi encerrou sua fala reafirmando que viu pessoalmente, segundo ele, documentos e mensagens relacionados ao negócio, prometendo revelá-los para comprovar seu relato, restando as atenções voltadas para as últimas horas da janela de transferências, em que Álvarez aguarda para saber se o "sinal verde" mencionado por Jota Jordi realmente existe, e se, no fim, ele o levará ao Barcelona.