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Jude Bellingham afirmou que não simulou uma falta após ser expulso na surpreendente derrota do Real Madrid por 2 a 1 para o Alavés. O meio-campista da Inglaterra disse ter “100% de certeza de que houve contato” e questionou por que uma imagem de outro ângulo não foi mostrada ao árbitro. Ao mesmo tempo, assumiu a responsabilidade pelas duas “situações bobas” que o tiram da partida de quarta-feira, fora de casa, contra a Real Sociedad.

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Bellingham rebate alegação de simulação

Bellingham negou ter simulado uma falta durante a derrota do Real Madrid por 2 a 1 para o Alavés no sábado. O jogador de 23 anos recebeu um cartão amarelo por reclamação aos 74 minutos e, aos 88, levou o segundo por simulação após cair na área.

O Real buscava o empate depois de estar perdendo por 2 a 0, até Bellingham dar a assistência para o gol de Kylian Mbappe aos 69 minutos. Em uma publicação nas redes sociais, relatada pela BBC Sport, Bellingham escreveu: “Estou arrasado com o resultado de ontem e sinto que, ao ser expulso, tirei do time a chance de lutar de verdade pela virada nos minutos restantes da partida.”

“A imagem por trás prova isso”

Bellingham continuou: “Sobre o lance, tenho 100% de certeza de que houve contato no meu joelho e na minha coxa. Na minha opinião, a imagem por trás prova isso. Não entendo muito bem por que esse ângulo não foi mostrado na tela ao árbitro.

“Talvez, depois de ver essa imagem, o árbitro concluísse que houve contato, mas não o suficiente para marcar pênalti, o que seria justo. Mas seria improvável que ele me desse o segundo cartão amarelo por ‘simulação’ e, com isso, eu perdesse o jogo importante contra a Sociedad nesta semana.”

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Bellingham assume a responsabilidade

O astro da Inglaterra fez questão de ressaltar que não queria culpar ninguém: “Só queria compartilhar meu ponto de vista, sem a intenção de culpar ninguém ou criar polêmica. Assumo total responsabilidade por ter me colocado em duas situações bobas que resultaram na expulsão.”

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O técnico do Real Madrid, Jose Mourinho, já havia saído em defesa do meio-campista após o jogo de sábado à noite, criticando duramente o árbitro Cesar Soto Grado e afirmando que ele “gosta de mostrar seu poder”.

Bellingham desfalca o Real Madrid contra a Real Sociedad

A derrota foi a primeira do Real em 11 partidas e deixou o time em terceiro lugar em La Liga, atrás do Barcelona e do Atlético de Madrid. Mourinho agora precisa encontrar uma maneira de se recuperar sem Bellingham na visita à Real Sociedad, na quarta-feira.