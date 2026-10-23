O Go Ahead Eagles venceu o Telstar por 3 a 2 na noite de sexta-feira. Søren Tengstedt foi o destaque com dois gols e ainda fez história no clube ao se tornar o primeiro jogador a marcar em cada um dos cinco primeiros jogos em casa de uma nova temporada. Assim, a equipe de Deventer se redimiu da dolorosa derrota por 4 a 1 para o PEC Zwolle.

Em uma Deventer castigada pelo vento, o Go Ahead precisou de apenas sete minutos para abrir o placar. Oskar Sivertsen encontrou Tengstedt na entrada da área, e o dinamarquês finalizou com precisão no canto próximo. Foi seu sétimo gol no campeonato nesta temporada.

Com o gol de abertura, Tengstedt estabeleceu um recorde do clube. Nunca antes um jogador do Go Ahead havia marcado em cada um dos cinco primeiros jogos em casa de uma temporada. O meia-atacante de 26 anos já havia balançado a rede contra Willem II, ADO Den Haag, FC Groningen e Sparta Rotterdam.

Tengstedt quase marcou o segundo, mas o goleiro Ronald Koeman junior, do Telstar, defendeu seu chute de longe. Aos 33 minutos, o gol saiu: Mathis Suray cabeceou um cruzamento longo de volta em direção ao gol, e Tengstedt, bem posicionado, completou de perto: 2 a 0.

Com seu oitavo gol no campeonato, Tengstedt ampliou a liderança na artilharia da Eredivisie. Nos últimos 30 anos, apenas Oliver Edvardsen, pelo Go Ahead, havia marcado pelo menos sete vezes nas dez primeiras rodadas. O Telstar não foi dominado antes do intervalo, mas os donos da casa aproveitaram as chances com muito mais eficiência.

Logo após o intervalo, o Telstar voltou ao jogo. Aos 48 minutos, o goleiro Haug defendeu um chute de Brouwer, mas Tyrone Owusu reagiu rápido ao rebote: 2 a 1. Com isso, o meia se tornou o primeiro jogador do Telstar desde Co Stout, em 1977, a marcar em três partidas consecutivas do campeonato.

O gol não deu início a uma pressão prolongada do Telstar. Thibo Baeten, que entrou durante a partida, chutou rente à trave pelo Go Ahead e, pouco depois, deu a Tengstedt a chance de marcar seu terceiro gol. Koeman, porém, saiu muito bem do gol e impediu o hat-trick do dinamarquês.

Aos 67 minutos, saiu o gol que decidiu a partida: Evert Linthorst, que também entrou durante o jogo, marcou de cabeça após um escanteio: 3 a 1. Para o meia, foi o primeiro gol desde 17 de agosto de 2025, quando marcou contra o Ajax. Nos acréscimos, o jogo ainda ganhou emoção quando Sem Valk fez o segundo do Telstar ao completar de perto uma cobrança de falta de Patrick Brouwer: 3 a 2. O Telstar não conseguiu chegar ao empate nos dois minutos restantes.

O Go Ahead sobe para a oitava posição na VriendenLoterij Eredivisie, enquanto o Telstar cai para o 17º lugar pelo saldo de gols.