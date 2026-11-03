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Adhe Makayasa
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Tenerife confirma morte trágica do atacante Jesus de Miguel, de 30 anos, um dia após colisão no peito com o goleiro do Andorra

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O CD Tenerife, da segunda divisão espanhola, confirmou a trágica morte do atacante Jesus de Miguel, de 30 anos, após uma colisão em campo durante a partida de segunda-feira contra o FC Andorra. O jogador morreu no hospital na manhã de terça-feira, depois de sofrer uma parada cardíaca nos minutos finais do jogo, que acabou sendo abandonado.

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Choque assustador leva à suspensão definitiva da partida

Miguel disputava uma bola solta no meio-campo nos minutos finais, no Estadio Heliodoro Rodriguez Lopez, quando recebeu uma forte pancada no peito do goleiro visitante Jesus Owono. Os paramédicos entraram imediatamente em campo para intubar o atacante. Depois, retiraram-no de maca e realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar a caminho do hospital, após quase 20 minutos em parada cardíaca. Com o placar empatado em 2 a 2, a partida foi suspensa definitivamente aos 108 minutos.

Clube das Ilhas Canárias divulga comunicado

Após ser levado de ambulância ao Hospital Universitario Nuestra Senora de Candelaria, em Santa Cruz, o clube informou inicialmente, em comunicado, que ele estava “estável, apesar da gravidade de seu quadro” na unidade de terapia intensiva.

Mais tarde, porém, o clube das Ilhas Canárias publicou durante a madrugada uma atualização no X confirmando que “o quadro de Jesus de Miguel apresentou piora neurológica” enquanto ele estava sob observação.

Ao confirmar a morte do atacante no início da manhã de terça-feira, no horário das Ilhas Canárias, o Tenerife escreveu em comunicado no X: “Devastados pela dor, com um nó na garganta e sem conseguir acreditar que isso seja verdade, o CD Tenerife lamenta profundamente anunciar o trágico falecimento de Jesus de Miguel Alameda na terça-feira, 3 de novembro de 2026, às 8h.”

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Família, desolada, pede o máximo respeito à sua privacidade

Após iniciar a carreira profissional no Leganes B em 2015, o atacante passou por outros oito clubes espanhóis antes de chegar ao Tenerife no ano passado. Ao manifestar solidariedade às pessoas mais próximas do jogador na sequência do comunicado no X, o clube acrescentou: “Não há palavras de conforto; não há absolutamente nada que possa amenizar esta profunda dor. Estamos ao lado de sua família, desolada, de seus entes queridos e de toda a comunidade tinerfenista, que hoje lamenta esta perda cruel.

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“A família de Jesus de Miguel agradece por todas as mensagens de apoio recebidas e pede sinceramente o máximo respeito à sua privacidade nestes momentos terríveis.

“Descanse em paz.”

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Futebol espanhol está de luto

A notícia da morte do jogador de 30 anos deixou toda a comunidade do futebol espanhol de luto, com homenagens vindas de todo o país. Jogadores, comissão técnica e torcedores do Tenerife enfrentam agora um período de profunda dor pela perda do companheiro de equipe. A expectativa é que os dirigentes da liga mantenham contato próximo com o clube das Ilhas Canárias nos próximos dias para tratar das próximas partidas e das homenagens oficiais.