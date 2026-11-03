Tenerife confirma morte trágica do atacante Jesus de Miguel, de 30 anos, um dia após choque no peito com o goleiro do Andorra

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O CD Tenerife, da segunda divisão espanhola, confirmou a trágica morte do atacante Jesus de Miguel, de 30 anos, após uma colisão em campo durante a partida de segunda-feira contra o FC Andorra. O jogador morreu no hospital na manhã de terça-feira, depois de sofrer uma parada cardíaca nos minutos finais da partida, que foi interrompida.

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Grave choque leva ao encerramento definitivo da partida

Miguel disputava uma bola solta no meio-campo nos minutos finais, no Estadio Heliodoro Rodriguez Lopez, quando recebeu um forte impacto no peito do goleiro visitante Jesus Owono. Socorristas entraram imediatamente em campo para intubar o atacante antes de retirá-lo de maca. Após quase 20 minutos em parada cardíaca, ele recebeu manobras de reanimação cardiopulmonar a caminho do hospital. Com o placar empatado em 2 a 2, a partida foi encerrada definitivamente aos 108 minutos.

Clube das Ilhas Canárias divulga comunicado

Após ser levado de ambulância ao Hospital Universitario Nuestra Senora de Candelaria, em Santa Cruz, o clube informou inicialmente, em comunicado, que ele estava "estável, apesar da gravidade de seu quadro" na unidade de terapia intensiva.

No entanto, o clube das Ilhas Canárias publicou mais tarde uma atualização durante a noite no X, confirmando que "o quadro clínico de Jesus de Miguel piorou do ponto de vista neurológico" enquanto ele estava sob observação.

Ao confirmar a morte do atacante na manhã de terça-feira, no horário das Ilhas Canárias, o Tenerife escreveu em comunicado no X: "Devastados pela dor, com um nó na garganta e sem acreditar que isso possa ser verdade, o CD Tenerife lamenta profundamente anunciar a trágica morte de Jesus de Miguel Alameda na terça-feira, 3 de novembro de 2026, às 8h."

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Família inconsolável pede máximo respeito à privacidade

O atacante iniciou a carreira profissional no Leganes B em 2015 e passou por outros oito clubes espanhóis antes de chegar ao Tenerife no ano passado. Ao expressar condolências às pessoas mais próximas do jogador no restante do comunicado publicado no X, o clube acrescentou: "Não há palavras de conforto; não há absolutamente nada que possa aliviar esta dor profunda. Estamos ao lado de sua família inconsolável, de seus entes queridos e de toda a comunidade tinerfenista, que hoje lamenta esta perda cruel.

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"A família de Jesus de Miguel agradece por todas as mensagens de apoio recebidas e pede sinceramente o máximo respeito à sua privacidade nestes momentos terríveis.

"Descanse em paz".

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Futebol espanhol entra em luto

A notícia da morte do jogador de 30 anos deixou toda a comunidade do futebol espanhol de luto, enquanto homenagens chegam de todo o país. Jogadores, comissão técnica e torcedores do Tenerife enfrentam agora um período de profunda tristeza pela perda do companheiro de equipe. A expectativa é que dirigentes da liga mantenham contato próximo com o clube das Ilhas Canárias nos próximos dias para tratar das partidas futuras e das homenagens oficiais.