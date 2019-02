Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros confirma número de mortos e feridos e explica combate ao incêndio

Douglas Henaut diz que chamas já tinham tomado todo o local e só foi possível socorrer as três pessoas que estavam do lado externo

O Brasil despertou com uma triste notícia nesta sexta-feira (8). Um incêndio de grandes proporções no Ninho do Urubu, o CT do Flamengo, no Rio de Janeiro, matou 10 pessoas e feriu outras três, sendo que duas estão em condição estável e outra em situação grave, com 40% do corpo queimado. Elas estão no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

O Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros, Douglas Henaut, confirmou o número de mortos e feridos, mas não confirmou quem são as vítimas da tragédia, e também explicou como funcionou o combate ao incêndio.

"São três vítimas e dez corpos. O local estava completamente tomado pelas chamas quando chegamos, então chegamos para combater as chamas e fazer a tentativa de busca por alguém que ainda estivesse no interior do local e também as três vítimas que estavam do lado de fora", disse Henaut.

"Três vítimas estavam do lado de fora do alojamento e foram atendidas. Removidas diretamente para o hospital. O incêndio seguiu sendo combatido e foi controlado completamente por volta das 6h20. O controle do incêndio se fez de certa forma rapidamente em virtude dos recursos que foram demandados e até mais do que o suficiente para atuar nesta intensidade de incêndio", completou.

"Conseguimos resgatar e atender as vítimas que estavam do lado de fora. O local estava completamente tomado pelas chamas. Não tinha, por mais que se tentou entrar e localizar alguém vivo, isso não foi possível. Só conseguimos encontrar os corpos. Todas as vítimas estavam queimadas", concluiu.

O Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros também afirmou que ainda não pode afirmar qual foi a causa do incêndio. "Nós trabalhamos com a informação que temos. A perícia dará a resposta sobre o que causou o incêndio. A chuva não tem a ver, mas não temos como passar as causas do incêndio. Isso é trabalho da perícia e ainda será estudado e avaliado com a Polícia Civil", explicou.