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Tendência de mudança de local para a partida entre Al-Nassr e Al-Riyadh no Campeonato Saudita

Al-Riyadh x Al-Nassr
Al-Riyadh
Al-Nassr
Campeonato Saudita
Al Diriyah x Al-Nassr
Al Diriyah
King Cup
Arábia Saudita

Os clubes Al-Nassr e Al-Riyadh chegaram a um acordo para transferir a aguardada partida entre eles pela Liga Roshn Saudita do estádio da Cidade Esportiva Príncipe Faisal bin Fahd para o estádio "Al-Awwal Park".

Segundo ojornal Al-Riyadiyah Saudita, a partida marcada para a próxima sexta-feira, válida pela segunda rodada da Liga Roshn, aguarda agora a aprovação da Liga Saudita de Futebol Profissional, depois que a diretoria do Al-Nassr apresentou um pedido oficial para disputar o confronto em seu próprio estádio, após o acordo com o clube Al-Riyadh.

Acrescentou que a aprovação da transferência da partida não afetará a condição de mandante, pois o clube Al-Riyadh continuará sendo o dono do campo e receberá a renda da partida, após o desconto dos custos de operação e manutenção.

O Al-Nassr lidera a tabela de classificação da Liga Roshn Saudita com 3 pontos após a primeira rodada, superando por saldo de gols o Al-Hilal, o Al-Ettifaq, o Al-Qadsiah, o Neom, o Al-Hazem e o Al-Ahli.

Antes do confronto com o Al-Riyadh, o Al-Nassr se prepara para enfrentar um novo teste, quando encara o Al-Diriyah na noite de terça-feira, pela fase das 32 avos de final da Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas.

King Cup
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