Ten Hag faz alerta sobre condição física de Cristiano Ronaldo: "serei seu professor"

Craque português praticamente não participou da pré-temporada dos Diabos Vermelhos e tem sido reserva nos jogos do Man United

Desde o começo da atual temporada da Premier League, o Manchester United vem se adaptando ao novo estilo de jogo do técnico Erik ten Hag, mas a presença constante de Cristiano Ronaldo no banco de reservas tem chamado a atenção.

O treinador holandês tem preferido começar as partidas com Marcus Rashford de titular, enquanto CR7 tem entrado no decorrer dos jogos.

Um dos possíveis motivos para esta escolha pode estar nas condições físicas de Cristiano Ronaldo, que perdeu a maioria da pré-temporada dos Diabos Vermelhos e aidna tinha sua permanência ameaçada no Old Trafford até poucos dias atrás.

Ten Hag demonstrou preocupação com a parte física do português de 37 anos. Em entrevista coletiva antes do duelo contra o Arsenal, o holandês disse que será "amigo" e "professor" do quatro vezes melhor jogador do mundo.

"Eu serei seu amigo e às vezes eu serei seu professor. Depende da situação. Todos sabemos que ele não participou da pré-temporada e você não pode perder a pré-temporada", declarou ten Hag.

O ex-comandante do Ajax continuou e explicou que seu estilo de jogo depende muito da questão física.

"É a base para a forma como jogamos. A gente atua de uma outra forma comparado ao ano passado. É necessário entrega, cooperação e um posicionamento determinado. Outra coisa importante é a condição física", explicou Erik.

Na atual temporada, o único jogo que Cristiano Ronaldo começou como titular foi a goleada sofrida para o Brentford, por 4 a 0. Desde então, o United jogou três partidas, com CR7 no banco, e venceu as três, incluindo o clássico contra o Liverpool.

Neste domingo (4), o United encara o líder Arsenal, que ganhou os cinco jogos que disputou na atual campanha. Ten Hag qualificou o jogo como "um bom teste" para o time, que quer voltar a ser protagonista no cenário do futebol britânico e europeu.

A partida contra o Arsenal acontece às 12h30 (de Brasília), neste domingo (4), no Old Trafford, e pode marcar a estreia de Antony pelo Manchester United.