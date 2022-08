Ten Hag cancela folga do Man United e teria feito jogadores correr 13,8 km como "castigo"

Técnico holandês promoveu treino extra após a goleada sofrida para o Brentford por 4 a 0, pela segunda rodada da Premier League

Ainda sem saber o que é vencer na Premier League, Erik ten Hag cancelou o dia de folga programado para a equipe do Manchester United e realizou uma sessão de treinamento extra após a humilhante derrota para o Brentford por 4 a 1.

Ten Hag cancela folga do time do Manchester United

Ten Hag originalmente pretendia dar a seus jogadores o resto do fim de semana de folga após o jogo com o Brentford, com um grande confronto contra o rival Liverpool no próximo dia 22 de agosto.

No entanto, a última derrota levou o holandês a alterar seus planos, e a GOAL confirmou que a equipe realizou um treinamento extra neste domingo.

Ten Hag chegou cedo a Carrington para refletir sobre os eventos no Gtech Community Stadium e agora procurará garantir que o United se recupere e evite se afundar ainda mais na crise.

Os jogadores do United correram 13,8 quilômetros - a diferença entre a quantidade que eles correram coletivamente e Brentford no último sábado (13).

O que Ten Hag disse após a derrota do Manchester United para o Brentford?

O United está na lanterna da Premier League pela primeira vez em 30 anos, e o Ten Hag não deu desculpas por seu desempenho após o apito final.

"Um lixo, pobre. Precisamos de um padrão mais elevado que esse, é claro. O Brentford quis mais, e não é aceitável. É disso que estou falando quando falo sobre os jogadores assumirem a responsabilidade", disse o jogador de 52 anos à beIN Sports após o jogo.