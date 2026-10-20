O holandês Erik ten Hag, ex-treinador do Manchester United, abriu o capítulo de sua desavença com o lendário português Cristiano Ronaldo, revelando novos detalhes sobre os motivos da tensão na relação entre ambos e acusando o ex-astro da equipe de não cumprir as exigências físicas e técnicas que impôs a seus jogadores, apesar de reconhecer seu lugar entre os maiores craques da história do futebol.

Ten Hag havia assumido o comando do Manchester United no verão de 2022 e conseguiu conquistar a Copa da Liga Inglesa em sua primeira temporada, seguida da Copa da Inglaterra em 2024, antes de ser demitido em outubro do mesmo ano.

Em entrevista ao jornal "The Athletic", Ten Hag resgatou os bastidores de sua crise com Ronaldo, afirmando que a saída do jogador não foi uma decisão fácil, mas que entendia que o interesse da equipe e a disciplina coletiva o obrigavam a tomar decisões que não fossem influenciadas pelo nome do jogador ou por sua história.

Disse o técnico holandês: "Ele decepcionou a equipe, e me decepcionou também; porque estávamos planejando a temporada com a presença dele".

E acrescentou: "Viajei a Portugal para conversar com ele sobre os objetivos que eu buscava alcançar antes de assumir a responsabilidade de treinar o Manchester United".

E explicou: "Ele é um dos melhores jogadores da história do futebol, e eu o respeitava muito, mas, como treinador, eu precisava tomar uma decisão racional e contar com os jogadores que considerava mais adequados para a equipe".

A crise de Ronaldo nos treinos

As críticas de Ten Hag não se limitaram aos contornos da desavença pessoal, já que ele revelou que o aspecto físico foi um dos principais motivos de sua crise com o astro português, apontando que o confrontou sobre o que considerou uma falha nos treinos e a não chegada ao nível exigido.

O técnico holandês resgatou os treinos extenuantes que impôs a seus jogadores após a derrota para o Brentford por 4 a 0 em agosto de 2022, explicando que Ronaldo completou apenas duas voltas das três que estavam previstas.

Ele também falou das discussões que travaram sobre as movimentações do atacante dentro de campo, dizendo: "Eu lhe dizia muitas vezes: Ronny, todos querem te ajudar a chegar à posição adequada, mas, se você não conseguir chegar à área, não vai conseguir marcar".

E prosseguiu Ten Hag, segundo seu relato: "Ele não corria, nem quando estávamos com a bola nem quando a perdíamos, e o motivo é que ele não se preparava da forma exigida".

O ex-treinador frisou que não exigia de Ronaldo que pressionasse os adversários até a exaustão, mas esperava dele que chegasse à prontidão física que lhe permitisse executar as funções exigidas, considerando que o estrelato não isenta nenhum jogador de cumprir as exigências da equipe.

Trabalhar pela equipe

Ten Hag abordou o impacto do comportamento dos jogadores dentro do grupo, apontando que alguns craques podem incentivar seus companheiros a poupar esforço durante os treinos, algo que considerou inadequado se os jogadores ainda não tiverem alcançado o nível físico exigido.

E disse: "Toda grande equipe deve acolher seu grande jogador, mas o grande jogador também deve trabalhar pela equipe".

E acrescentou que poupar esforço pode ser compreensível quando o jogador atinge o auge de sua forma física, mas a prioridade no início deve ser o trabalho e o treino até atingir o nível exigido.

Ten Hag foi além ao afirmar que o problema não estava ligado apenas a Ronaldo, mas se estendia, segundo sua avaliação, à mentalidade de alguns jogadores para os quais o futebol não representava a maior prioridade, o que dificultou sua missão de impor os padrões que desejava dentro do Manchester United.