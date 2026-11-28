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A crise do Manchester United atingiu um novo patamar no sábado, quando o primeiro jogo de Mauricio Pochettino em casa no comando terminou em uma humilhante derrota por 4 a 0 para o Brentford. Apesar do clima hostil em Old Trafford, Youri Tielemans pediu aos companheiros que permaneçam unidos em torno da visão tática do novo treinador.

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Pesadelo em Old Trafford para Pochettino

O início da era Pochettino em Old Trafford rapidamente se transformou em pesadelo, com o Manchester United sofrendo sua segunda goleada consecutiva por 4 a 0 . As dificuldades defensivas também fizeram o United passar os primeiros 12 jogos da liga sem terminar uma partida sem sofrer gols, algo que aconteceu apenas pela segunda vez em sua história. A sequência anterior ocorreu na temporada 1930/31 da primeira divisão.

Ao comentar a atuação decepcionante depois do jogo, o meio-campista Tielemans não fugiu da realidade. Em entrevista ao BBC MOTD, o belga expressou o sentimento do elenco: “Difícil. Não é agradável. Você perde em casa por 4 a 0, não marca, sofre gols e acaba perdendo o jogo, o que é difícil de aceitar. É difícil porque criamos chances de marcar. Aí não marcamos, eles têm uma chance, uma meia chance, e sai um gol. De repente, está 2 a 0. É difícil de aceitar.”

Tielemans pede união

O apito do intervalo em Old Trafford foi recebido com uma vaia em coro depois que Callum Wilson marcou duas vezes em um intervalo de 13 minutos e colocou o Brentford em uma posição confortável. O atacante abriu o placar aos 19 minutos, ao encontrar espaço entre dois defensores para finalizar o passe de Dango Ouattara. Depois, marcou seu segundo gol com uma finalização forte, após Mikkel Damsgaard abrir a defesa do United e Ouattara criar ainda mais espaço.

As esperanças de reação do Manchester United acabaram aos 82 minutos, quando Kristoffer Ajer marcou após uma cobrança de escanteio, expondo as dificuldades persistentes dos donos da casa nas bolas paradas. Kevin Schade ampliou nos minutos finais, encobrindo Senne Lammens com um toque sutil para confirmar a vitória contundente e deixar o time de Pochettino com duas derrotas seguidas por 4 a 0.

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“Estamos passando por tempos difíceis no momento”, continuou Tielemans. “Precisamos lutar, permanecer unidos e trabalhar nos treinos. Não é uma fase boa. Claro que é completamente normal: os torcedores estão conosco, eles não se sentem bem, e nós, jogadores, também não. Também estamos frustrados. As coisas não estão dando certo para nós no momento. Precisamos continuar lutando. Isso se faz como equipe. Não temos sido bons o suficiente como equipe. Essa é a verdade. Precisamos aceitar, assumir a responsabilidade e seguir em frente.”

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Confiança no trabalho de Pochettino

Apesar do início difícil de sua passagem pelo clube, Tielemans está convencido de que Pochettino é a pessoa certa para comandar a reconstrução . O argentino assumiu o Manchester United após a saída de Michael Carrick, mas ainda não venceu em seus três primeiros jogos no comando. Sofreu uma derrota por 4 a 0 para o Liverpool na Premier League, empatou por 2 a 2 com o Sporting CP na Champions League e, em seguida, perdeu novamente por 4 a 0, desta vez para o Brentford.

Sobre a troca de treinador, Tielemans acrescentou: “É o que é. Você chega no meio da temporada e há muitos jogos. Ele está tentando implementar suas ideias, transmitir sua mensagem à equipe. Vocês não veem o trabalho que acontece nos bastidores porque os resultados são negativos. Espero que os resultados venham. Sabemos que não é uma fase positiva. Não vencemos um jogo desde a partida em casa contra a Roma, pela Champions League, antes da pausa. Precisamos recuperar essa sensação no próximo jogo.”

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United corre risco de cair para a lanterna

A derrota deixa o Manchester United na 19ª posição, com apenas oito pontos. Sua única vitória na temporada ainda é o triunfo sobre o Ipswich em agosto. Já a vitória expressiva leva o Brentford ao quinto lugar, com 20 pontos. A situação do United pode piorar: o time cairá para a última posição da Premier League no domingo se o Crystal Palace vencer o Hull City.