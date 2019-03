"Temporada de m...", "Merecemos ser eliminado"... Confira as reações do Real

Merengues caíram diante do Ajax por 4 a 1 em pleno Santiago Bernabéu e foram eliminados da Champions League

O pior pesadelo do Real Madrid se tornou realidade. Após duas derrotas seguidas para o Barcelona em casa, os merengues foram eliminados da Champions League, sofrendo uma goleada história para o Ajax por 4 a 1 em pleno Santiago Bernabéu. E logo após o apito final, os jogadores não esconderam o abatimento e aceitaram a eliminação.

TONI KROOS

"É uma decepção, claro, não estamos acostumados a sair tão cedo na Champions League, mas temos que ser honestos, merecemos ser eliminados. Acho que o Ajax foi melhor em ambos os jogos, temos que ser honestos."

CARVAJAL

"É a minha pior noite como profissional, eu nunca senti esse desconforto que tenho agora. Em uma semana nós perdemos tudo... e tudo em casa. O ano está acabado para nós. Não há nenhuma desculpa".



Foto: Getty Images

"Eu não vejo um fim de ciclo, porque temos uma equipa jovem. Temos que dar a cara e não nos escondermos em Laliga como profissionais. Mas fizemos uma temporada de m*."

NACHO

"Ajax fez um jogo perfeito. Somos os reis da Champions, mas é muito difícil uma noite como essa. Não apenas hoje (terça), mas a temporada em geral. Não houve pânico, mas tivemos uma semana difícil. Praticamente nos despedimos da Liga, fomos eliminados da Copa do Rei e agora na UCL."

"É fácil quando ganhamos títulos, tudo é maravilhoso. Mas em tempos como hoje e em partidas contra o Barcelona é o momento certo para sermos homens e olharmos para o futuro com orgulho de como defendemos a camisa. O futebol é assim, você vai de mês a mês do mais alto ao mais baixo, no final os reis sempre caem em todos os lugares. Não é fácil, e eu estou orgulhoso desta equipe."

SOLARI

"Não considero deixar minha posição, não vim aqui para enfrentar um momento tão difícil no clube para desistir. Estamos tristes, feridos. Fizemos o nosso melhor, mas claramente isso não nos ajudou."

"As declarações em campo são sempre complicadas, Carvajal parecia ferido durante o jogo, ninguém gosta de perder, mas a temporada continua, há uma grande distância na Liga, mas temos que jogar profissionalmente. O Real Madrid é maior do que todos os presentes, jogadores e treinadores, sempre volta e sempre voltará mais forte."