Uruguai x Brasil AO VIVO: a Copa América feminina em tempo real

É de Debinha, aos 47 minutos! Debinha recebe de Bia Zaneratto, invade a área e toca na saída da goleira Oliveira para aumentar a vantagem do Brasil.

GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL!!! Debinha é o nome dela! A artilheira faz o segundo do Brasa! 2 a 0 pra cima do Uruguai! #CopaAmérica2022 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 pic.twitter.com/MmQSjSM5nY