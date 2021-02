Tottenham 0 x 1 Chelsea: Blues dominam clássico e Spurs perde terceira seguida

Quem esperava um jogão entre duas equipes saiu desapontado do clássico de Londres: o Chelsea dominou o Tottenham do início, venceu gol de pênalti, marcado por Jorginho, e só não fez pois esbarrou em uma tarde pouco inspirada de alguns de seus principais jogadores.

Eram quase 25 minutos de partida e os Blues tinham mais de 75% de posse de bola, ao passo que os Spurs mal conseguia contra-atacar. O jogo estava truncado, mas em um lançamento de Azpilicueta, Werner conseguiu forçar erro de Dier e sofreu o pênalti que resolveu a partida, convertido por Jorginho.

O Chelsea continuou dominando e perdeu oportunidades com Kovacic (três vezes), Werner, Hudson-Odoi, entre outros, enquanto o Tottenham, apático, via o tempo passar sem conseguir jogar. Só no segundo tempo, com as entradas de Lamela e Lucas, os Spurs voltaram para a partida.

Já era tarde. Por mais que Carlos Vinícius (em atuação apagadíssima) tenha perdido uma grande chance nos minutos finais da segunda etapa e tanto Lucas como Lamela tenham entrado bem, o time só teve 15 minutos bons e não conseguiu o empate. O Chelsea volta para Stamford Bridge com uma vitória mais do que merecida e que poderia ter sido ainda maior, contando com grandes atuações de Mason Mount, Hudson-Odoi, Werner, Azpilicueta e Marcos Alonso.

O ponto triste da noite para os Blues fica pela contusão de Thiago Silva, que saiu lesionado ainda no primeiro tempo e foi substituído por Christensen.