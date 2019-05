São Paulo 0 x 1 Bahia e Juventude 0 x 0 Grêmio: Tricolor Baiano vence o SPFC no Morumbi; Grêmio empata com Juve

Com gol de Élber, Bahia vence o São Paulo por 1 a 0 no Morumbi, com gol de Élber. Grêmio não sai de igualdade com o Juventude no Alfredo Jaconi

23:30