Santos 3 x 4 Goiás: Santos sai na frente, mas sofre virada e perde para o Goiás

O venceu o por 4 a 3 na Vila Belmiro, em jogo válido pela 32ª rodada do Brasileirão. Depois de abrir vantagem no marcador, o time tomou a virada. Rafael Moura (duas vezes), David Duarte e Fernandão fizeram para o time visitante. Lucas Braga, Kaio Jorge e Marinho marcaram para o mandante.

Com o resultado, o fica na 10ª colocação do torneio, com 45 pontos. O Goiás é o 18º colocado, com 29.