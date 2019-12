Saint-Etienne 0 x 4 PSG: Parisienses vencem mais uma e abrem distância na liderança da Ligue 1

Sem fazer "muita força", o venceu mais uma no . Fora de casa, os parisienses golearam o Saint-Etienne por 4 a 0, na tarde deste domingo (15), pela 18ª rodada da competição. Paredes, Mbappé, duas vezes, e Icardi anotaram os gols do jogo, que teve Aholou expulso ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o PSG segue na liderança da , agora com 42 pontos. Já o Saint-Etienne fica em 11º, com 25 pontos marcados. Na próxima rodada, o PSG recebe o , e o Etienne visita o .