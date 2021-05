River Plate x Fluminense ao vivo: siga em tempo real o jogo da Libertadores

Com oito pontos (um a menos do que os "millionarios"), o Flu é o segundo colocado do grupo e precisa vencer para seguir na competição sem sustos – em caso de triunfo, avança em primeiro. Se empatar ou perder em Buenos Aires, só poderá classificar em segundo e ainda terá que torcer por um tropeço do Junior Barranquilla, que tem seis pontos e enfrenta o já eliminado Santa Fe, em jogo que acontece no mesmo horário.