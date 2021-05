Rentistas 1 x 1 São Paulo: Com reservas, Tricolor empata e assume a liderança do grupo na Libertadores

Com o time reserva, o São Paulo empatou por 1 a 1 com o Rentistas, no Uruguai, na noite desta quarta-feira (12), pela quarta rodada do grupo E da Copa Libertadores. Orejuela abriu o placar para o time brasileiro, enquanto Lamas igualou para os uruguaios. O jogo também ficou marcado pelo pênalti perdido por Vitor Bueno.

O resultado deixa o São Paulo na liderança do grupo E, com 8 pontos marcados. Já o Rentistas fica em terceiro lugar, com 3 pontos. Na próxima rodada, o Tricolor recebe o Racing, enquanto os uruguaios visitam o Sporting Cristal.