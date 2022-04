Remo 2 x 1 Cruzeiro: Paraenses vencem e abrem vantagem na Copa do Brasil

Termina o jogo no Baenão! O Remo vence o Cruzeiro de virada por 2 a 1! Rodolfo abriu o placar para a Raposa, enquanto William Oliveira e Daniel Felipe anotaram para os mandantes!

As equipes voltam a se enfrentar no dia 11 de maio, no Mineirão, às 19h30 (de Brasília). O time paraense tem a vantagem do empate, enquanto a Raposa precisará de um triunfo por dois gols a mais.